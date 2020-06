MSP pidió evaluar si hay variación de genoma “por tránsito de camiones desde Nueva Palmira”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se refirió a las cifras de coronavirus registradas hasta ayer y dijo que “hay solamente 44 casos activos, pero no hay que tirar cohetes”.

Salinas, entrevistado por Telenoche dijo que se han logrado cuatro días “de caso cero en un período de una semana, pero es un partido que no está ganado”.



Según Salinas hay que mantener una “tensa calma” y “el músculo tiene que estar alerta y tenemos que tener una actitud vigilante” porque, afirmó, “tenemos desafíos importantes como la frontera”.



“Estoy contento con el compromiso de los hermanos brasileños”, dijo tras el acuerdo al que se llegó ayer para realizar test con el mismo criterio en la frontera con Brasil. Además, se acordó "medidas de prevención conjuntas ante COVID-19, comunicación fluida y responsable, y divulgación de materiales informativos de medidas de prevención y control".



Sobre la frontera planteó que “la preocupación es genuina”. “Si bien Rio Grande ha manejado la situación un poco diferente al resto de los estados y para nosotros era una preocupación por la forma de diagnóstico respecto del nuestro”.

Del lado argentino, el ministro fue consultado sobre la posibilidad de que haya una nueva cepa en Colonia. “No lo descarto, pero no lo puedo afirmar porque no tengo información”. “Hasta el momento teníamos tres sepas que correspondían al evento social que fue el vector aparente con tres vectores genómicos, un vector vinculado a los residenciales y el pico de Vilardebó y el quinto es claramente diferenciado que es el procedente de Brasil. Con esa inquietud científica les planteamos al Instituto Pasteur y a la Universidad de la República que nos hicieran el favor de estudiar ese genoma a ver si había una variación genómica que pudiera proceder del tránsito intenso de camiones a nivel del puerto de Nueva Palmira”.



Según Salinas hoy “es un poco la inquietud, la interrogación y la inquietud científica". "No tenemos los datos, yo pedí que lo estudiaran, pero todavía no tengo el dato”, concluyó.

Días atrás se registró un caso positivo de COVID-19 en el Hospital de Nueva Palmira (Colonia).