El MSP pagará $ 100 millones a mutualistas por 35 mil test de coronavirus

En abril pasado, y luego de que las mutualistas se quejaran del alto costo de los test de coronavirus -que ronda entre los US$ 90 y US$ 100 cada uno-, el gobierno anunció que se haría cargo de comprarlos. Por un lado, se realizó un llamado a licitación, el cual ganó el laboratorio ATGen; y por otro se acordó con aquellas mutualistas que tenían laboratorio propio que hicieran las pruebas, pues luego el Ministerio de Salud Pública (MSP) les daría el dinero.

Estos últimos prestadores son Cosem, Casmu, la Asociación Española, el SMI y Médica Uruguaya. Ninguno de ellos cobró un peso desde que todo esto comenzó.

La deuda de las primeras facturas que enviaron a la cartera es por esos $ 100 millones, equivalentes a algo más de US$ 2,3 millones. Este dinero implica unos 35.000 test. Pero, según supo El País, en breve presentarán más exámenes para cobrar. En cuanto a ATGen, se pudo constatar que también existe una deuda, aunque las fuentes se negaron a revelar el monto.

Fuentes del MSP advierten que prevén pagar unos US$ 20 millones por este concepto, los que saldrían del Fondo Coronavirus. Ya son casi 260.000 los hisopados que se han hecho en Uruguay, pero no todos los debe financiar el gobierno porque en esta cifra también se incluyen aquellos que se realizaron los test de forma particular.



Fuentes de la Junta Nacional de Salud (Junasa) dijeron a El País que la demora se debe, entre otras cosas, a que se tuvo que generar un nuevo sistema de facturación para llevar adelante los pagos, y a que se investiga caso a caso si los beneficiarios son usuarios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), ya que los centros reciben el reembolso del dinero solo cuando esto se corrobora.

Voluntad de pago.

El MSP, las fuentes del mutualismo y ATGen reconocen que la voluntad de pago existe, aunque aún no hay una fecha prevista para que este se efectivice.



Por eso ATGen no ha hecho ningún tipo de reclamo. Sin embargo, algunos prestadores sí presentaron quejas a la cartera, pues advierten que ese dinero es imprescindible en un año ya de por sí difícil dadas las consecuencias de la pandemia.



Desde el MSP, en tanto, dijeron a El País que se prepara un decreto para activar el pago de esos primeros $ 100 millones a los cinco laboratorios de los centros de salud privados. Se espera que este sea firmado por el presidente Luis Lacalle Pou la semana que viene, y que en menos de un mes ese dinero pueda llegar a las mutualistas.



“Acá no es que no queramos pagar, es que esto nos ha sorprendido a todos y los mecanismos para hacerlo no están aceitados. Pero estamos trabajando en eso”, aseguró la fuente.

Por otro lado, el MSP está trabajando en un software que permita tener un control directo de los hisopados que se realizan a los usuarios Fonasa, y que los separe por el prestador que lo solicita y el que lo realiza. Con esto, advierten, los pagos se van a acelerar.

¿Hay una crisis?

El ministro Daniel Salinas sostuvo el 16 de setiembre ante la Comisión de Presupuestos Integrada con la de Hacienda que “aunque el sistema de salud es vigoroso”, quizá algunas instituciones “transitoriamente requieran algún apoyo financiero”. Caso excepcional, sin embargo, es el de Comett, la mutualista de Treinta y Tres, a la cual la cartera ya decidió intervenir.

Daniel Salinas. Foto: Fernando Ponzetto

Consultado por el diputado Daniel Peña sobre si esto implicaba que se diera paso a la “intervención” de los prestadores de salud, Salinas dijo que hay que tener en cuenta que “son empresas privadas que utilizan fondos públicos”. Y añadió: “Por algo se creó el Fondo Nacional de Salud. Si bien hay una intermediación, el Fonasa recauda de los sueldos para volcarlo al sistema sanitario”.

La mayor cantidad de enfermos desde abril Hay 285 personas cursando la enfermedad, dos internadas en cuidados intensivos. Se trata de la mayor cantidad de personas enfermas desde el 6 de abril, cuando había 286 casos activos. Esto se debe a que, en la última semana, el promedio de nuevos contagios diarios superó los 20 casos. De hecho, ayer el Sistema Nacional de Emergencias informó que se realizaron 2.995 análisis y se detectaron 25 casos nuevos.



De ese total, 14 son de Montevideo, cinco de Colonia, tres de Cerro Largo, dos de Rivera y uno de Canelones. Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo, se han procesado 259.772 test y se han registrado 2.251 casos. De ese total, 1.917 ya se recuperaron y 49 fallecieron. Los departamentos con casos activos son 14: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José y Soriano.