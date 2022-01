MSP modificó cantidad de consultas presenciales por hora en medicina general

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) dio a conocer este lunes la ordenanza que rige la modalidad de consultas médicas presenciales y telefónicas en las distintas especialidades, y señala que faculta a la Dirección General de la Salud “a establecer modificaciones en las cantidades antes indicadas, en consideración de la evolución de la situación epidemiológica”.

El documento publicado este lunes modifica el artículo segundo de la reglamentación que, en julio del año pasado, iniciaba el Plan de Normalización de la Atención Médica y que incrementaba la accesibilidad de los usuarios a las consultas presenciales, además de a las cirugías electivas no urgentes.



La ordenanza N° 57/022, entonces, establece que “el número y modalidad de las consultas médicas deberá ajustarse, según las especialidades, al siguiente número de pacientes por hora, concordante con los acuerdos establecidos en el Consejo de Salarios Grupo 15”.

En medicina general y familiar es donde se establecen cambios. Se podrán atender cinco pacientes por hora; con un máximo de hasta tres en consulta no presencial. Hasta ahora eran cinco pacientes por hora; cuatro en consulta presencial y uno en consulta no presencial.



Se mantienen sin cambios los casos de:

- Especialidades médicas: cinco pacientes por hora; cuatro en consulta presencial y uno en consulta no presencial

- Especialidades quirúrgicas: cinco pacientes por hora en consulta presencial, pudiendo facultativamente realizar una de ellas en forma no presencial.

- Psiquiatría, neurología, neuropediatría, geriatría y fisiatría: cuatro pacientes por hora, tres en consulta presencial y uno en consulta no presencial.

- Psiquiatría infantil: tres pacientes por hora, dos en consulta presencial y uno en consulta no presencial.