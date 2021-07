MSP habilitó agenda de vacunación para extranjeros sin cédula uruguaya

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública habilitó a los extranjeros que viven en el país pero no tienen documento uruguayo a vacunase contra el coronavirus. Así las personas interesadas en recibir dos dosis de alguna de las vacunas contra el COVID-19 deberán solicitar una habilitación para ser incluidos en el Plan de Vacunación.



Para poder acceder a la agenda, deben haber ingresado al país al menos 90 días antes de realizar el trámite y no haber iniciado la residencia legal permanente, temporaria o temporaria Mercosur. También pueden hacerlo las personas que se encuentren en calidad de refugiados o solicitando refugio.



El organismo les solicitará una foto del documento con el que ingresó al país y el comprobante al momento de ingresar (esto no aplica a refugiados o solicitantes de refugio). En caso de no tener el comprobante de ingreso se puede volver a solicitar el Certificado Migratorio.

Según publica el MSP en su sitio web una vez iniciado el trámite se comunicarán con la persona interesada para indicarle los pasos a seguir. El trámite se gratuito.