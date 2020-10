Cecoed exhortó a población de Soriano a suspender eventos por casos de COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Comité Departamental de Emergencia (Cecoed) de Soriano resolvió dejar sin efectos las autorizaciones de espectáculos y/o reuniones que se habían autorizado. Esta es una de las decisiones que se tomó luego de que una persona que había asistido a un velorio en Mercedes diera COVID-19 positivo.

Además, el Cecoed exhortó a toda la población, "bajo su responsabilidad, a suspender aquellos eventos que impliquen la aglomeración de personas".

También resolvió que se deberá "extremar las medidas de limpieza y desinfección de todos los espacios de los establecimientos públicos y privados cumpliéndose con las recomendaciones dispuestas por el Ministerio de Salud Pública".

Por la situación actual de Soriano, el ministro de Salud, Daniel Salinas, indicó que se evalúa solicitar un registro de datos de las personas que asistan a velorios.



"Sería ideal firmar un registro de personas que ingresan, de hecho es una idea que recogemos, así como en las iglesias se toman los teléfonos y los correos electrónicos", detalló el jerarca.



Salinas recordó que, de todas maneras, desde el gobierno se insistió en diversas oportunidades en no asistir "a eventos de larga duración" y ejemplificó: "Me tocó un caso particular este año y fue sumamente breve, no porque no se lo mereciera, sino porque tuvo que ser breve, sino hubiera sido un problema", relató.



Respecto al caso puntual de Soriano, Salinas indicó sobre el mediodía de este viernes que se logró contactar a al menos 120 personas que podrían ser contactos.



La Dirección Departamental de Salud de Soriano pidió a través de un comunicado divulgado el jueves que todo aquel que haya ido al velorio de la persona de iniciales N.S. realizado el 22 de setiembre y al entierro (que tuvo lugar el 23) se comunique con las autoridades.