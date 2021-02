MSP exhorta a que niños menores de 5 años no utilicen tapabocas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En medio de la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus, el Área Programática de Niñez del Ministerio de Salud Pública (MSP) recomendó "no colocar ni exigir" el uso de tapababocas en menores de 5 años.

"Por encima de esa edad y hasta los 8 años se recomienda su uso siempre y cuando los niños la toleren", remarcó la cartera. De 8 años en adelante, sí se recomendó su uso.

El MSP explicó que si un adulto observa y percibe que un niño no puede mantener el tapabocas puesto y lo toca varias veces, es preferible que no lo use.



El uso de tapabocas está indicado en los casos en que las otras medidas sanitarias no pueden ser cumplidas: distancia social de al menos dos metros y ambientes cerrados sin ventilación.



La cartera también recordó que los niños, independientemente de la edad, no deben usar nunca tapabocas al momento de realizar actividad física. Tampoco los niños que presenten un trastorno de espectro autista u otros trastornos de conducta.



Por último, el MSP hizo hincapié en que el tamaño del tapabocas en los niños debe ser el adecuado. También subrayó que los adultos deben ser los responsables del uso y retiro de las mismas.