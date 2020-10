MSP evalúa solicitar registro de quienes asistan a velorios, tras caso en Soriano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud Daniel Salinas indicó que se evalúa solicitar un registro de datos de las personas que asistan a velorios, luego que una persona que había asistido a un velorio en Soriano diera positivo al test de coronavirus.

"Sería ideal firmar un registro de personas que ingresan, de hecho es una idea que recogemos, así como en las iglesias se toman los teléfonos y los correos electrónicos", detalló el jerarca.

Salinas recordó que, de todas maneras, desde el gobierno se insistió en diversas oportunidades en no asistir "a eventos de larga duración" y ejemplificó: "Me tocó un caso particular este año y fue sumamente breve, no porque no se lo mereciera, sino porque tuvo que ser breve, sino hubiera sido un problema", relató.

"Esto nos demuestra la importancia de que hay que ser breves, ¿usted va a saludar un velorio? Entonces va, saluda y se va. No hay que quedarse porque inclusive el virus puede transmitirse hasta por las lágrimas, todo lo que son secreciones del cuerpo humano pueden contener el virus, entonces hay que ser cuidados en ese sentido", explicó el ministro y recomendó que este tipo de reuniones sean cortas y se realicen con las ventanas abiertas.

Respecto al caso puntual de Soriano, Salinas indicó que se logró contactar a al menos 120 personas que podrían ser contactos y que al momento se continúa con el trazado epidemiológico.

La Dirección Departamental de Salud de Soriano pidió a través de un comunicado divulgado el jueves que todo aquel que haya ido al velorio de la persona de iniciales N.S. realizado el 22 de setiembre y al entierro (que tuvo lugar el 23) se comunique con las autoridades.