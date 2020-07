El MSP evalúa que médicos consulten a los pacientes por sitios visitados hace 14 días

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los últimos brotes de coronavirus detectados en Uruguay tenían algo en común: sus pacientes “cero” habían visitado días antes Rivera o Chuy, en ambos casos, ciudades en la frontera con Brasil.

Por ello, en el Ministerio de Salud Pública (MSP) evalúan por estas horas incluir en la primera consulta del médico con el paciente una pregunta clave: ¿dónde estuvo o qué lugares visitó en los últimos diez a 14 días?

El director general de la Salud, Miguel Asqueta, dijo a El País que se está “pensando en incluir en el interrogatorio con los pacientes, los lugares en los que ha estado hace diez a 14 días”.



El médico sostuvo que la medida, que se encuentra en plena etapa de evaluación, podría implementarse en la consulta con cualquier paciente y por cualquier motivo.

De aprobarse, en los casos en que los pacientes manifiesten haber visitado áreas en las que hay un brote de COVID-19, o simplemente haber estado en la frontera, “se le podría hisopar, independientemente de los motivos por los cuales se internara”, añadió Asqueta.



La frontera seca con Brasil sigue siendo hoy uno de los principales motivos de preocupación del gobierno en el combate a la pandemia por el nuevo coronavirus.

Ayer, el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian y la vicecanciller, Carolina Ache Batlle (entre otras autoridades) mantuvieron una reunión para definir algunas medidas en relación a la situación.

El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, y el director general de Salud, Miguel Asqueta, saliendo de Presidencia. Foto: Gerardo Pérez

Fuentes políticas informaron a El País que se definió que Uruguay deje de asumir la responsabilidad de tener que hisopar a los camioneros que lleguen desde países vecinos. “Hasta el domingo nosotros le hacemos el test”, luego, los mismos serán asumidos por cada camionero o por su propia empresa, indicaron.

Recientemente el gobierno dio un paso más en los controles a quienes llegan al país: la obligatoriedad de un testeo como máximo en las 72 horas previas al ingreso a Uruguay ahora rige para quienes entran por la frontera seca o los puentes fronterizos. Eso significa que en los puestos de Migración (los ocho de la frontera con Argentina y los cuatro con Brasil) se pedirá la documentación que valide que la persona está libre de COVID-19.



El brote en Médica Uruguaya.

Pero la frontera no es la única preocupación del gobierno. También lo es el brote que hace una semana se registra en la Médica Uruguaya. Ayer, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que en esa mutualista fueron detectados nueve casos. Sin embargo, en el centro de salud se comunicaron 13.

La diferencia entre una cifra y otra ocurre ya no solo por la hora del cierre en la que el organismo ya no procesa más casos positivos, sino porque en la mutualista también son contados los casos de contagios de contagios, informaron en el prestador de salud a El País.



Ayer lunes, en total, se registraron diez nuevos casos de COVID-19. Seis de estos casos son en Montevideo, dos en Canelones, uno en San José y otro en Rivera. Por otro lado, ayer se alcanzó un récord diario de análisis procesados. Se analizaron 2.033 tests diagnósticos.

Inspecciones en los centros de salud.

La situación en Médica Uruguaya generó que el MSP definiera intensificar las inspecciones en los centros de salud.



Incluso, las fiscalizaciones se realizarán durante los fines de semana, comentaron a El País. Equipos de entre diez y 15 funcionarios de la División Fiscalización (entre otros) del MSP concurren a las mutualistas con planillas en las que describen el cumplimiento de las medidas sanitarias por las instituciones y también anotan alguna que otra observación.

La bioseguridad de los equipos de salud y la de los usuarios, así como las condiciones y el medio ambiente del trabajo y el uso obligatorio o no de las mascarillas en el personal de la salud son solo algunas de las cosas que mira el equipo.

Foto: AFP

Asqueta comentó que si bien “muchas de las cosas se están cumpliendo”, en algunos centros no se respetan cuestiones básicas como la exclusividad en el uso de un ascensor que está restringido para el público.



“Encontramos que en algunos lugares, por ejemplo, en un ascensor, que debería ser para uso exclusivo de funcionarios, de repente ves a una persona que notoriamente no es funcionario”, indicó Asqueta que comentó que si bien no se descartan sanciones, “no estamos frente a flagrantes violaciones de algún tipo”.

Para el director, el brote en la Médica Uruguaya está “en vías de control” tal como ocurrió con los anteriores registrados por ejemplo en Rivera, en donde los epidemiólogos creen que un paciente infectó a un cuidador y que el mismo propagó la enfermedad al concurrir a una ceremonia religiosa. Asqueta ya no solo destaca la capacidad de testeo (más de 1.600 tests en una semana), sino el tipo de seguimiento epidemiológico.