MSP dispone liquidación y clausura de mutualista de Treinta y Tres

El Ministerio de Salud Pública (MSP) resolvió intervenir a los efectos de la "liquidación y clausura" de la mutualista Corporación Médica de Treinta y Tres (Comett). En la resolución emitida este miércoles señala que se cancelan "la totalidad de las habilitaciones con las que contaba para funcionar, así como la de todos los servicios involucrados, cualquiera sea su naturaleza".

Además, según se lee en el documento, se encomendó con "carácter de urgencia a la Dirección General del Sistema Nacional de Salud la determinación de los criterios de migración de los usuarios a efectos de garantizar la continuidad de la prestación médico-asistencial".

La resolución señala que Comett experimenta "un deterioro económico grave e irreversible que afecta en forma extrema su capacidad de brindar atención médica, lo que configura un grave riesgo asistencial inminente para sus afiliados". Esto había sido advertido el 30 de noviembre pasado por parte del gobierno, que dispuso la intervención "ante la crítica situación económico financiera y asistencial" de la mutualista.

Asimismo, se señala que la mutualista "no se encuentra en condiciones de brindar la asistencia médica a la que está obligado como prestador integral de salud, presentando desequilibrios de importancia en su normal funcionamiento y registrando un deterioro de su situación económico financiera que se considera no puede ser revertido".

El texto afirma que la mutualista tiene más de US$ 5.000.000 de deudas acumuladas, no tiene ingresos disponibles, todas sus cuotas de Fonasa están cedidas y embargadas, no cuenta con "infraestructura asistencial propia y que no dispone de los recursos materiales ni económicos necesarios para la atención de sus afiliados".

En "materia asistencial", Comett "no cumple con los requerimientos para mantener la cobertura como prestador integral de salud", no "estando asegurada ni garantizada la correcta y completa asistencia a todos sus beneficiarios de acuerdo a la normativa vigente".

"La situación de irregularidades, carencias y desequilibrios ha alcanzado una entidad tal que debe ser considerada irreversible", se agrega.