MSP dice que en "algún momento va a llegar el coronavirus" y preocupa que haya "pánico"

Raquel Rosa, directora general de Salud, confirmó este miércoles al mediodía que Uruguay sigue libre de coronavirus y que, al día de hoy, tampoco existen casos sospechosos. "Hubo alguna consulta específica pero ninguno de los casos eran sospechosos", señaló.

"Es un virus que ha viajado y sin dudas tiene la capacidad de poder viajar en personas que han estado en lugares donde está el virus y que de alguna manera lo puedan adquirir, entonces cuando vuelven a sus lugares pueden padecer la presencia del virus", explicó.

Rosa dijo que el virus se transmite en "gente susceptible" que ya tiene alguna enfermedad o que tiene el sistema inmunológico débil, como es el caso de las personas de mayor edad o con alguna enfermedad debilitante.

Asimismo, indicó que "en algún momento va a entrar" al país "porque es un virus de transmisión rápida", pero que de todas maneras el nivel de mortalidad es bajo, especialmente en personas jóvenes.



De todos modos aclaró que "no hay restricción formal para los viajes". "Lo que sí decimos es que en personas que tienen alguna alteración o que tienen una vulnerabilidad especial, si no es necesario, que no lo hagan (el viaje) ahora", añadió.



"Nos preocupa que se genere alarma y pánico. Estamos monitoreando la situación mundial y regional", remarcó.