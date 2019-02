MSP aseguró que mutualista de paciente que falleció tenía el fármaco y nunca se retiró

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) aseguró este martes que “cumplió con el mandato judicial” del 19 de noviembre de 2018 y el posterior del 17 de diciembre de 2018 que lo obligaba a brindarle un fármaco a Julio, un paciente oncológico que falleció recientemente. De acuerdo a lo que contó a El País Juan Ceretta, profesor del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho que se encargó de este caso, el hombre murió a la espera de esta medicación que nunca le llegó.



Sin embargo, la cartera sostuvo otra versión a través de un comunicado que divulgó este martes. “(…) El paciente presentó la documentación que habilita el proceso de compra en el MSP, con la dosis requerida y la firma del médico tratante el 11 de diciembre de 2018, emitiéndose la orden de compra 72 horas después, en cumplimiento del fallo judicial, culminando en esta etapa la actuación del Ministerio de Salud Pública”, indica el MSP.

Añade, además que “se pudo constatar que el medicamento fue entregado en la farmacia de su prestador de salud el día 17 de diciembre de 2018 y no fue retirado”.



Pese a esto, familiares del hombre fallecido aseguraron que tras los fallos favorables se presentaron en reiteradas ocasiones a la mutualista de la cual era socio Julio para consultar si el fármaco ya estaba disponible para ser retirado. La respuesta siempre fue que todavía no había llegado, afirmaron.



El prestador de salud, asesorado por sus abogados, indicó a El País que no va a realizar declaraciones sobre el tema.

Comunicado a la población ante versiones de prensa inexactas vinculadas a una solicitud de medicamento de alto precio.https://t.co/SOEdtJJ0yT pic.twitter.com/1RozT1reVB — MSP - Uruguay (@MSPUruguay) 12 de febrero de 2019

"Me indigna más"

Consultado por El País acerca del comunicado emitido por el MSP, Ceretta fue enfático al afirmar: "Me sorprende y me indigna más que la situación anterior".



"Yo estaba convencido de que (el ministerio) no tenía la plata para comprar el medicamento, lo cierto es que lo compraron y se desperdició, a la persona no le llegó", expresó.

Ceretta indicó además que de todas maneras el ministerio no cumplió con el plazo establecido, ya que la sentencia fue dictada el 19 de noviembre del año pasado y tenían un plazo de 72 horas para entregarlo. La cartera informó en el comunicado que el fármaco fue entregado a la farmacia de la mutualista el 17 de diciembre, un mes después de lo establecido.



"Viven en el mundo del revés, son ellos los que tienen que ayudarle al enfermo y el enfermo tiene que recibir la medicación sin moverse de su cama", opinó.



El ministerio también dice "que el paciente presentó la documentación recién en diciembre, ¿pero es que todo lo tiene que hacer el paciente? Es un enfermo de cáncer que tuvo una fractura de fémur y de cadera producto de la metástasis en los huesos que tiene, ¿cómo querían que hiciera todo él?", indicó el abogado.

"Llegamos al ridículo, a la paradoja, de que compramos como sociedad el medicamento que Julio necesitaba y no se lo dimos, es peor. Es la ineficiencia personalizada", expresó.



Ceretta indicó que la responsabilidad puede recaer tanto en el prestador de salud como en el ministerio. "Es una suma de desastres", indicó y agregó que a los familiares de Julio no los llamaron ni de la mutualista ni de la cartera para informarles sobre los fármacos.



"Al único que no le podemos echar la culpa es a Julio, mientras que en el comunicado del ministerio parece que la culpa es de él. Es aberrante. ¿Si uno está en cama grave la respuesta es que no te lo dan porque no te presentaste? Es indignante", expresó.