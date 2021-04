Moratorio: "Sugiero cambiar la libertad responsable por responsable de la libertad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El científico Gonzalo Moratorio, quien dirige el Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo, hizo alusión a una de las frases más repetidas por el presidente Luis Lacalle Pou en el marco de la pandemia y recomendó modificarla.

"Sugiero cambiar la libertad responsable por ser responsable de la libertad, Libertad que añoramos y que solo ayudando al proceso de vacunación con mayor restricción de movilidad podemos volver conseguir", expresó el investigador a través de su cuenta de Twitter.

Moratorio, único científico latinoamericano en los destacados de Nature de 2020, indicó que "actuar hoy implica perder mucho menos mañana, y desde todo punto de vista".

Sugiero cambiar la LIBERTAD RESPONSABLE por ser RESPONSABLE de la LIBERTAD. Libertad que añoramos y que sólo ayudando al proceso de vacunación con mayor restricción de movilidad podemos volver conseguir. Actuar hoy implica perder mucho menos mañana, y desde todo punto de vista. — Gonzalo Moratorio (@gonzamoratorio) April 6, 2021

Durante los meses de pandemia el presidente Lacalle Pou ha insistido en que el objetivo del gobierno es cuidar a la población basándose en la "libertad responsable" de cada uno, lo que deja sin efecto los pedidos de cuarentena obligatoria que han llegado desde diferentes esferas de la sociedad.

"El gobierno no va a establecer la cuarentena obligatoria porque no cree en un Estado policíaco. Porque no cree que haya que aplicar medidas prontas de seguridad. Si ese es el final de todo el camino, no va a haber cuarentena obligatoria”, afirmó el mandatarios la semana pasada durante una rueda de prensa, tras darse la vacuna contra el coronavirus.

Uruguay tiene todos sus departamentos en la zona roja de riesgo en base al índice diseñado por la Universidad de Harvard. Ayer, según el último reporte del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) se registró un récord respecto al número de fallecidos a causa de COVID-19.

Actualmente hay 24.770 casos activos en todo el país. Montevideo, Canelones y Rivera continúan siendo los tres departamentos que tienen más personas cursando la enfermedad.