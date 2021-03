Moratorio planteó reducir movilidad para que la vacunación "avance en terreno menos hostil"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gonzalo Moratorio, el científico que dirige el Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo, llamó a "reducir la movilidad" para "dejar que el proceso de vacunación avance en un terreno menos hostil para que este pueda de alguna manera no verse cada vez más extendido", en referencia a la presencia en Uruguay de la variante brasileña del virus conocida como P1. Esta cepa fue detectada en pacientes de Artigas, Montevideo, San José, Rocha, Canelones, Fray Bentos y Salto, lo que gatilló la realización de un Consejo de Ministros para este martes de tarde convocado por el presidente Luis Lacalle Pou.

Moratorio dijo esto este martes a "En Perspectiva" (Radiomundo) horas más tarde de que el Grupo de Trabajo Interinstitucional en Vigilancia de SARS-CoV-2, integrado por una una veintena de investigadores uruguayos - entre ellos Moratorio - de siete instituciones distintas comunicara la detección de la P1 en Uruguay.



"No estoy diciendo que tenemos que copiar el modelo chileno, que tenemos que confinar de forma estricta, pero sí tenemos que reducir la movilidad, tenemos que dejar que el proceso de vacunación avance en un terreno menos hostil para que este pueda de alguna manera no verse cada vez más extendido, porque lo que van a hacer estas variantes van a hacer propagar la pandemia, y cuanto más nos vacunamos, menos lugar le damos a la propagación y a la aparición de estas variantes, para eso no tenemos que empezar a infectar a personas que no han sido vacunadas aún", dijo el virólogo esta mañana.

Consultado sobre si la presencia comunitaria de la variante brasileña del virus explica el crecimiento exponencial de la curva de contagios, Moratorio dijo que la P1 "contribuye a lo que es el incremento de contagios, pero no es únicamente la responsable".

Moratorio también se refirió a la situación en las unidades de cuidados intensivos y manifestó que en la última semana "se mantiene un ritmo de ocupación de ocho camas al día, lo cual es preocupante, y que hoy haciendo un análisis con este ritmo de ocupación en 12 días se podría tener niveles de preocupación en cuanto a la saturación de los CTI".

Este lunes el grupo de expertos GTI presentó los datos del primer muestreo en el que señalaron que la variante P1 tiene al menos dos mutaciones que los científicos han bautizado como “Erick” y “Nelly”. Una de estas mutaciones, explicó Moratorio, está asociada a una mayor capacidad de transmisión del virus.

En esta instancia indicó que hay tres aspectos biológicos que pueden convertir a una variante en más transmisible: “La variante puede producir más virus, la variante necesita menos carga de partículas para infectar o la variante puede prolongar más tiempo la infección en la persona que la hospeda y así contagiar (en ese lapso) a más personas”.

Estudios indican que las vacunas del laboratorio Sinovac darían buenos resultados ante la variante brasileña. Mientras que en el caso de AstraZeneca y Pfizer, aunque puede caer unos puntos la eficacia, también serían eficaces en el combate a esta cepa.