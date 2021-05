Moratorio: "Hoy somos los peores del mundo y no nos merecemos este escenario"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El virólogo Gonzalo Moratorio, investigador del Institut Pasteur y la Universidad de la República, hizo este viernes un análisis del manejo de la pandemia del coronavirus y analizó por qué el buen ritmo de vacunación no se acompasa con la reducción de la movilidad. "Más que nunca tenemos que ser conscientes que hoy somos los peores del mundo y no nos merecemos este escenario", indicó.

En diálogo con "Desayunos informales" (Canal 12), expresó: "Vengo manifestando en redes que lo principal es bloquear al rival durante el proceso de vacunación. La clave del éxito de la vacunación de los países que pudieron ver descensos drásticos significativos en el acumulado de casos, hospitalizaciones, muertes, en cuestión de dos o tres meses, ha sido el uso de medidas más restrictivas para acompañar la vacunación".

"No estoy pidiendo un lockdown, no estoy pidiendo un confinamiento estricto, sí diciendo una vez más que hay factores que los podemos medir, que eso componentes pueden impactar produciendo un cambio en la dinámica de lo que es la circulación del virus. Tuvimos todas las herramientas para verlo venir. Hay que repensar las estrategias", valoró.



"Es un escenario que me provoca muchísimo dolor, como a la mayoría de los uruguayos, y en mi caso muchísima frustración. Es increíble cómo se puede jugar tan bien y después jugar tan, pero tan mal (...) Más que nunca tenemos que ser conscientes que hoy somos los peores del mundo y no nos merecemos este escenario", añadió.



También afirmó que "hay muertes que eran evitables".



Sobre los motivos acerca de por qué el ritmo de vacunación y su efectividad, como informó el gobierno ayer, no acompaña la disminución de los contagios, analizó: "Hay que considerar que tener la primera dosis es prácticamente lo mismo que no tener absolutamente nada. La vacuna tiene ese doble efecto de generar cierta seguridad que hasta tal vez en el inconsciente a uno lo lleva a creer o aumentar una movilidad que la comunidad científica viene diciendo que es alta para lo que hay que tener y más aún en el contexto de la vacunación".



"Esto empieza a jugarse con los 14 días después de la segunda dosis", remarcó Moratorio.



Asimismo recordó que "la vacunación empezó en el Uruguay en un momento de gran circulación comunitaria del virus".



Por otra parte, detalló que "el tiempo que necesita Sinovac para realmente hacer efecto es mayor" que el de Pfizer. "Ayer era que la tecnología la cual es innovadora y ha demostrado ser muy buena tenía todo el temor de que uno la primera vez que aplicábamos en poblaciones humana y hoy parece que nos olvidamos de eso. Ambas tecnologías son muy buenas, nada más que una necesita un tiempo mayor", manifestó..