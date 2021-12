Moratorio dijo que analizan muestras para saber si ómicron entró al país: "Lo importante es ser cautos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El científico Gonzalo Moratorio, al frente del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo, informó que actualmente se estudian muestras de coronavirus para determinar si la nueva variante Ómicron ya ingresó o no al país.

"Se está monitoreando de forma continua lo que es la dinámica del virus en el país y, desde hace pocos días, con lo que es la denominación de una nueva variante de preocupación por la Organización Mundial de la Salud, para intentar detectar lo más rápidamente posible si esta variante está en el país", expresó el científico en declaraciones a Telemundo.



Moratorio recordó que actualmente hay dos pacientes en el Hospital Alberto Einstein de San Pablo contagiados con Ómicron, lo que hace que se prendan las alertas. "Eso es así ya que ingresaron un montón de turistas paulistas por la Libertadores, hay que pensar en Palmeiras", expresó.



Asimismo, el científico indicó que también tienen muestras de los brasileños que llegaron al país la semana pasada y aseguró que se cuenta con una herramienta PCR específica para poder detectar esta variante.

"Lo importante es no ser alarmistas, sino ser respetuosos, ser cautos. Todavía no sabemos mucho de esta variante. Se necesita más tiempo de la vida real y más experimentación para poder entender su dinámica y realmente poder tomar decisiones", indicó.



En ese sentido aseguró que al hablar de "variante de preocupación" no se busca que la población se preocupe. "Lo que quiere decir es que la misma variante puede tener una capacidad de transmisión diferente, mayor, y que tal vez puede evadir las defensas que generamos al estar enfermos y recuperarnos, o al haber sido vacunados", dijo.



"No se debe generar miedo sino trabajar de forma cautelosa y con respeto, porque también la sociedad viene saliendo de dos años muy duros y esperemos que, como pasó en Uruguay, el gran porcentaje de vacunación" ayude. "Es muy importante apostar a la vigilancia genómica. Entender por dónde entra y qué entra es la mejor manera que tenemos de tomar decisiones", agregó.



Con respecto a la eficacia de las vacunas, expresó que la misma novedad de la variante es lo que hace que no haya información suficiente para poder determinar si sirven o no contra la variante. "Esperamos que sigan siendo eficaces. Hay que ver si reducen un poco su eficacia dada la gran cantidad de cambios, de mutaciones, que tiene" Ómicron, dijo.