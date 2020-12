Ministro Salinas volvió a alertar sobre el peligro del consumo de dióxido de cloro 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego que el fin de semana, una pediatra recomendara en televisión el uso de dióxido de cloro para combatir el COVID-19, el ministro Daniel Salinas y la Sociedad Uruguaya de Pediatría volvieron a alertar sobre el peligro de la sustancia para la salud.



El jerarca compartió en su cuenta de Twitter el comunicado que el MSP ya había emitido en agosto y anteriormente en abril, cuando en otros países se promovía el consumo de dióxido de cloro contra el coronavirus.

Allí se reafirma que no existe evidencia científica de que los productos de dióxido de cloro sean seguros ni eficaces para el tratamiento contra el

coronavirus. Además sí hay evidencia de que consumirlo puede generar insuficiencia respiratoria, arritmias cardíacas, baja presión arterial mortal causada por deshidratación, insuficiencia hepática aguda, conteo bajo de células sanguíneas, vómitos severos y diarrea severa.

Por su parte la Sociedad Uruguaya de Pediatría también se pronunció en la misma línea del Ministerio. “La SUP, en consonancia con lo informado por el Ministerio de Salud Pública, reitera que no existe evidencia científica de que el dióxido de cloro sea seguro ni eficaz para el tratamiento de enfermedades, incluyendo Covid-19. En tanto, sí existen múltiples reportes de efectos nocivos muy graves como consecuencia de su consumo. Por eso, hacemos un llamado claro a NO consumirlo”, informaron en su cuenta de Twitter.