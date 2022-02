El miércoles autorizarían tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a adolescentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el esquema completo de vacunación para los mayores de 12 años son las dos dosis iniciales, más una tercera. Lo mismo consideran varios de los expertos locales en inmunizaciones. Pero Uruguay todavía no autorizó las terceras dosis para los adolescentes, y entre los mayores de 18 años la cobertura es del 69%.

Por eso el próximo miércoles la comisión nacional que asesora en vacunas tiene como uno de los principales temas la recomendación de la vacunación con terceras dosis para la población adolescente. Tres de los integrantes de esta comisión -quienes prefirieron el anonimato hasta que se salde la discusión- adelantaron a El País que es “casi un hecho” que se aprobará la extensión.



Pero como la evidencia muestra que los anticuerpos generados tras dos dosis de las vacunas de Pfizer (que fueron las que recibieron los adolescentes), y como en esa población se inició la campaña recién a mitad de año, la administración de las terceras dosis en esta franja no es urgente (sí necesaria, aclaran las tres fuente).



Según el último informe epidemiológico que publicó el Ministerio de Salud Pública (MSP), la incidencia de la infección que causa el nuevo coronavirus se triplicó entre la población de jóvenes.

“A priori”, dijo la catedrática en Pediatría María Catalina Pírez, “no hay información actualizada y pública sobre cuánto decayeron o no los anticuerpos en los adolescentes uruguayos ni en qué medida han enfermado con sintomatología en la ola actual”.



Cuando ingresó la variante Delta, las dos dosis de Pfizer tenían una efectividad del 93% en la prevención de la enfermedad para la población entre 12 y 18 años. Pero hasta el momento no hay datos actualizados para la variante ómicron.



“Las terceras dosis en adolescentes deberían ser algo a tener en cuenta de cara al comienzo del año lectivo”, explicó la pediatra Pírez, quien teme por la lentitud con la que avance esta campaña dado que “en adultos la adhesión a la tercera dosis no va tan rápido”.

Por ejemplo: el porcentaje de la población con terceras dosis en Uruguay es similar al de Cuba, pero está muy por debajo de Chile. En ocho departamentos siquiera se alcanza a la mitad de los habitantes con las tres dosis.

Los vulnerables.

En la última actualización sobre la evidencia de la vacunación internacional que hizo la OMS, el pasado 21 de enero, dejó en claro que los países debían empezar a priorizar algunos grupos poblacionales. Entre ellos están los inmunosuprimidos, ese grupo de personas a las que les es más difícil generar anticuerpos contra el virus.



En Uruguay menos del 40% de las personas trasplantadas o con hemodiálisis habían generado anticuerpos tras la segunda dosis contra el covid-19.



Luego de la tercera dosis para quienes fueron vacunados primero con dos de Pfizer, y luego de la tercera y cuarta dosis para quienes habían recibido dos previas de Sinovac, “el 70% generó anticuerpos y hubo un 30% que no”, explicó la investigadora Mariana Seija, especialista en Fisiopatología y Nefrología de la Universidad de la República. La población inmunocompetente, en cambio, alcanza anticuerpos casi en el 100% de los vacunados.

La necesidad de nuevos refuerzos o amplias el esquema básico para estos pacientes más vulnerables es otra de las discusiones que tendrá en agenda la comisión asesora en vacunas. Al respecto, Seija explicó que “a fines de febrero se cumplirán seis meses desde que se administraron las terceras dosis y sería un buen momento para volver a medir los niveles de anticuerpos circulantes”.



Para ese 30% que ya se sabe que no generó anticuerpos, Seija aconseja que se intente la revacunación. “Porque hay una característica en común: en su mayoría se vacunaron poco tiempo después del trasplante, pero la efectividad mejor con el paso del tiempo”.



Ayer murieron 28 personas con covid-19: 8 sin vacuna, 2 con una dosis, 3 con dos y 4 con tres.