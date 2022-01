Miden el “bajo” impacto de las fiestas multitudinarias: el 9% de los asistentes fueron positivos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las primeras semanas del año no solo trajeron una nueva ola de contagios de covid-19, sino que además, se produjo un cambio en las edades de los pacientes que transitan la enfermedad: uno de cada tres tiene entre 20 y 29 años.

El último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública (MSP) revela el aumento de proporción de la franja y además evidencia que los niños entre cero y nueve años pasaron a ser el 3,9% de los casos, después de que en octubre, por ejemplo, llegaron a explicar el 24% de los contagios.



La modificación posiblemente tenga que ver con la temporada de verano y el fin de las clases, porque los más pequeños ahora están con sus padres y no en las aulas, en donde ocurrieron en los últimos meses buena parte de los brotes del virus. En el caso de los jóvenes, la franja de 20 a 29 años es la que lleva adelante más vida social, sobre todo durante el verano. Con respecto a la vacunación por franja, la población de 20 a 34 años es la que menos adhesión ha tenido a la tercera dosis de refuerzo y es la única franja por debajo del 50%, un factor que también podría explicar el cambio de tendencia.

Más allá de que ahora son otras las edades que explican la mayor parte de los contagios, todas las franjas etarias aumentaron en cantidad de personas infectadas debido al aumento global de los casos, incluyendo a los niños.



Varios de los jóvenes que han tenido un resultado positivo de covid-19 en los últimos días lo adjudican a las fiestas multitudinarias a las que asistieron la noche del 31 de diciembre o durante los primeros días de la quincena.



Este lunes en conferencia de prensa el ministro Salinas informó que el Ministerio de Salud Pública (MSP) realizó un “cruzamiento de datos” entre los participantes de “lugares bailables en lugares cerrados con gran afluencia” y la base de datos de la cartera sobre pacientes positivos. El País accedió a los datos del MSP y, según estos, de los 20.902 asistentes a fiestas multitudinarias que tuvieron lugar entre el 24 de diciembre y el 8 de enero, se produjeron 1.858 casos positivos de covid-19 en los días posteriores.

La información surge del análisis de un total de 11 eventos masivos y el porcentaje de casos positivos promedio tras estos es del 8,8%. Salinas ya había considerado en la conferencia de esta semana que los números eran “bajos realmente”.



En todos estos eventos es necesario presentar el carné de vacunación contra el covid-19 en la entrada y, por esto, el ministro señaló que los datos “muestran la fortaleza” que tiene la vacunación.



Desde el MSP indicaron que es importante tener en cuenta que los casos positivos fueron detectados después de cada evento, pero eso “no significa que se hayan contagiado en las fiestas”. “Se continúa monitoreando los eventos junto con las intendencias y los organizadores para el control de las vacunas”, dijo una fuente de la cartera a El País.

El protocolo.

Seis de las 11 fiestas estudiadas por la cartera de salud fueron organizadas por la Compañía Uruguaya de Entretenimiento (CUE) y Key Producciones. Uno de los responsables de estos eventos dijo a El País que “el protocolo sanitario vigente en materia de fiestas no tiene como objetivo que no se produzcan contagios” porque “una persona vacunada puede estar contagiando al estar allí”, sino que el fin es “que si hay algún caso todos los que asistan tengan la protección de la vacuna”.



El responsable de las fiestas destacó que los nuevos datos del MSP “son muy positivos” para el sector de los eventos, “que fue el más golpeado por todos estos meses de pandemia”. El organizador no cree que el aumento de casos de las últimas semanas lleve a medidas restrictivas que vuelvan a perjudicar al sector “porque la gente ya está cansada de tanta medida y con la vacunación podemos darnos más lujos que antes”, según señaló.

Por el momento, el gobierno decidió “no tomar medidas como medida”, según informó el presidente Luis Lacalle Pou esta semana, y enfocarse en aumentar la vacunación con refuerzo que actualmente se ubica en el 46%.



En este sentido, la infectóloga Susana Cabrera dijo que “no queda claro” hasta qué punto el aumento de casos “se debe a la contagiosidad de la variante ómicron o al hecho de que prácticamente no hay cuidados sociales”. Cabrera sostuvo: “La vacuna es fundamental y la cobertura dará mayor protección, pero quizá es necesario evitar los eventos masivos; ir un poco para atrás en ese sentido sería lo más prudente”. Las fiestas organizadas por CUE y Key tuvieron, en promedio, una concurrencia de 4.500 personas, siendo la de fin de año la de mayor asistencia con un total de 7.000 jóvenes.



A pesar de que los nuevos datos del MSP indican que la franja de 20 a 29 es la más contagiada, no parece haber una correlación marcada con respecto a quienes participaron de los eventos multitudinarios en el este del país.