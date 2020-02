El mensaje viral del doctor López Secci a Mujica tras sus dichos sobre los médicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las declaraciones del expresidente de la República y senador electo José Mujica realizadas el viernes de la semana pasada en referencia a los médicos causaron un fuerte rechazo en el sector y hasta hoy continúan las repercusiones. Primero se pronunció el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), luego el Sindicato Médico de Uruguay (SMU) y ahora se viralizó la respuesta Gerardo López Secchi, jefe del Servicio Urológico y Block Quirúrgico del Hospital de Canelones.

Mujica indicó que se necesitan muchos más médicos, pero "sobre todo médicos que no se dedican a acumular plata y comprar estancias, sino médicos que se preocupan por la gente", tras una reunión con el candidato frenteamplista a la intendencia Álvaro Villar, también director del Hospital Maciel.

Como respuesta López Secchi se dirigió a Mujica y aseguró: "No me dediqué a hacer plata, como usted dijo. No tuve tiempo", indicó y expresó que tampoco tuvo plata para comprarse una chacra como la de él. "Señor expresidente, usted me da pena. Es todo lo que no quiero ser", aseguró.

El mensaje de López Secchi comienza contando un poco de su historia: "Mi madre ama de casa, mi padre repartidor de chacinados. Viajé en la CITA de 06:20 desde Canelones durante ocho años para ser médico, nunca perdí un solo examen, no faltaba a clases, me recibí, comencé una especialización. Hoy soy urólogo", indicó.

"Laburo mucho y me sigo actualizando día a día. Soy algo reconocido en el exterior, solo algo. He pelado duro contra la enfermedad y contra la muerte, lo sigo haciendo. Tengo puesta la camiseta de mis pacientes", aseguró López Secchi e informó que si bien el esfuerzo es del 100% las posibilidades de éxito se disminuyen a 1%.

February 3, 2020

"Y no me dediqué a hacer plata como usted dijo. No tuve tiempo. Tampoco tuve tiempo durante algunos cumpleaños familiares, durante las fiestas de fin de año y etc, etc, etc. No tuve tiempo ni plata para comprar una chacra como la suya, menos una estancia", remarcó.



El médico indicó que esa es la historia de su vida, así como la de "tantos y tantos médicos que viven y trabajan a lo largo y ancho del país. Y es la historia de tantas y tantas familias que han hecho grande al Uruguay".



López Secchi expresó que ayuda a los más humildes de la sociedad al atenderlos por $ 30.000 por mes, así como haciéndose cargo de la asistencia urológica del Hospital Canelones, del que vive a 50 kilómetros, informó. "La mitad se va en nafta", aseguró.



El médico indicó en el mensaje que espera una retractación pública que esté dirigida a todas las personas que trabajan y estudian y que se sintieron ofendidas con los comentarios.