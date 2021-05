Medina llama a "asumir responsabilidades": "saltarse cuarentenas" y "aglomerarse" no son buenos mensajes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julio Medina, infectólogo y grado cinco de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (UdelaR) e integrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), llamó este lunes a que "los actores sociales asuman las responsabilidades" respecto a los contagios de coronavirus.

En medio de una seguidilla de casos positivos de COVID-19 que involucran a personas públicas, como políticos, sindicalistas y religiosos, el experto envió un contundente mensaje mediante su cuenta de Twitter.



"Saltarse cuarentenas, aglomerarse, compartir espacios con no convivientes sin máscara, etc, no son buenos mensajes hacia la ciudadanía", remarcó Medina.



Es hora que los actores sociales asuman las responsabilidades. Saltarse cuarentenas, aglomerarse, compartir espacios con no convivientes sin máscara, etc, no son buenos mensajes hacia la ciudadanía. — Dr. PhD. JULIO MEDINA (@Dr_Julio_Medina) May 25, 2021

Su mensaje fue publicado minutos después de que el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, pidiera disculpas por incumplir con la cuarentena y participar de la despedida de los restos del ministro Jorge Larrañaga, que se realizó el pasado domingo frente a la sede del Partido Nacional.

Son varios los líderes de diferentes áreas relevantes del país que dieron positivo a COVID-19 en los últimos días. El intendente de Salto, Andrés Lima, anunció este martes su resultado y el domingo informó lo mismo el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira.

En el Parlamento también se despertó una alerta ya que el diputado frenteamplista Gustavo Olmos dio positivo y ello derivó en la sugerencia de cuarentena e hisopado a todos los participantes de la interpelación a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Esto incluye a todos los diputados, los funcionarios de la cámara y el equipo económico de gobierno.

Horas antes de esa recomendación realizada por los Servicios Médicos del Parlamento, varios legisladores que estuvieron en la interpelación se presentaron al velatorio del ministro Larrañaga, que se desarrolló en el salón de Los Pasos Perdidos.



Varios dirigentes frenteamplistas manifestaron su malestar por lo que entendieron como una “aglomeración" en esa instancia.

“No nos podemos aglomerar en ningún lado y lo que hicimos en el velatorio de Larrañaga fue aglomerarnos. Esto no tiene dos lecturas”, había declarado a El País el presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Fratti.

El viernes pasado se registró la cífra récord de casos nuevos por COVID-19 (4.604), y desde entonces los casos activos se han ubicado en el entorno de 33.000, que se presentan en los 19 departamentos.