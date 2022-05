Médicos temen porque dejen de funcionar los IMAE que se encuentran en Casa de Galicia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con fecha al 25 de mayo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió una resolución en la que ordenó que los servicios IMAE (Instituto de Medicina Altamente Especializada) que eran parte de la exmutualista Casa de Galicia dejarán de funcionar a partir del próximo 8 de junio, día en el que está previsto el remate de toda la infraestructura edilicia del centro de salud.

Debido a un procedimiento administrativo, los IMAE de Casa de Galicia no estarán incluidos en el remate, pero los profesionales médicos que solían trabajar allí tienen la “esperanza” de que el comprador “haga la solicitud para que se mantengan”, aunque no necesariamente deben hacerlo, según explicó la vocera del gremio médico, Ximena Carrera.



De todo el edificio de Casa de Galicia ubicado en la avenida Millán, hoy lo único que está funcionando son los IMAE de nefrología y cardiología que dispone el centro. El decreto del MSP no indica que los pacientes deban abandonar inmediatamente estos servicios ni terminar con sus tratamientos, si no que deberán ser “derivados en forma ordenada a instituciones habilitadas” que ofrezcan los mismos servicios.



La salvedad que marca la cartera es que “durante el referido proceso de traslación de usuarios, al eventual adquiriente inmobiliario del próximo remate judicial, le sean conferidas nuevas habilitaciones de funcionamiento de los servicios correspondientes” y, en ese caso, se mantendrán en pie.



Por su parte, la presidenta del Sindicato Médico, Zaida Arteta, dijo a El País que la explicación que el MSP le dio al SMU fue “de tipo administrativa” y esto “afecta a trabajadores y usuarios”, pero “se sabe que no hay forma de mantenerlos abiertos” esos IMAE. “Es un tema administrativo judicial, como consecuencia de que no se presentó nadie a la licitación del edificio”, explicó Arteta.

Según una fuente del MSP, la derivación de usuarios que se realizan tratamientos en los IMAE no necesariamente será hacia las mutualistas que absorbieron a los afiliados de Casa de Galicia -Cudam, Universal, Círculo Católico y Hospital Evangélico- si no que puede ocurrir hacia otro servicio similar. “Todo el mundo supone que quien se quede con el sanatorio va a hacer la solicitud administrativa de los permisos porque los IMAE son los activos más interesantes de Casa de Galicia y el hecho que no estén en el coste de la subasta porque se separaron hace que el precio ‘piso’ sea más barato”, explicó Carrera y agregó que sería “una gran pérdida” y “una lástima” que el comprador no se interese en los institutos.



La subasta se da a partir de que no se encontró ningún interesado en la licitación abierta en marzo como para avanzar en la compra del edificio. En ese momento, la oferta inicial fue de US$ 20 millones, pero como ahora el remate no incluirá a los IMAE de Casa de Galicia, el precio base es de US$ 12.750.000, según supo El País.



Del remate podrán participar todos los prestadores que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y también empresas que, en las 48 horas previas al 8 de junio, puedan demostrar que tienen antecedentes en el manejo de firmas vinculadas a la salud.

Casa de Galicia fue cerrada a partir de un decreto emitido por el Poder Judicial el 23 de diciembre de 2021.



Luego, en febrero de este año, el Parlamento promulgó la “Ley Casa de Galicia” para determinar la distribución de los funcionarios del hospital al igual que de los afiliados.

Tres días antes del plazo, aún hay 18 médicos sin contrato



En la reunión de la Comisión de Seguimiento para la redistribución de trabajadores médicos de la exmutualista Casa de Galicia el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) corroboró que solamente se contrató a 22 de los 40 médicos que se encontraban en un lista para ser “priorizados” por las mutualistas que absorbieron al centro de salud.



“Al día de hoy, según datos verificados, fueron contratados 58 médicos, sin embargo solo 22 de ellos pertenecen al grupo de médicos priorizados en primer lugar para ser contratados. Esa lista tiene un total de 40 médicos”, señala el comunicado del SMU. En un relevamiento interno se supo que en el momento del cierre la mutualista tenía unos 709 médicos en total, según indicó la representante del gremio médico, Ximena Carrera.



Este martes se vence el plazo estipulado en el acuerdo firmado entre los gremios y las mutualistas para que las empresas contraten a los 40 médicos que integran el grupo de prioridad. “El acuerdo se firmó con la certeza de que ese grupo sería priorizado porque son quienes tenían la mayor relación de dependencia con Casa de Galicia”, explicó Carrera.



Cudam, Universal, Círculo Católico y el Hospital Evangélico son las mutualistas que contratarán a los médicos y, según el SMU, “se comprometieron a actualizar la información ya que desde el cierre de la última lista presentada hubo llamados y entrevistas”.