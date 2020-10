Médicos del interior piden ayuda a la población: "No nos dejen solos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras conocer el récord diario de casos nuevos (65) de coronavirus, FEMI (Federación Médico del Interior) emitió un comunicado solicitando la colaboración de la población "incluso más que en abril o mayo". "No nos dejen solos", solicitaron.

El gremio de los médicos del interior señaló que "la diferencia es que antes contábamos con una retaguardia que nos daba la garantía y la confianza para hacer nuestro trabajo sin mirar atrás: la actitud y la responsabilidad de los uruguayos".

"Hoy, sinceramente, sentimos que no contamos con esa retaguardia", lamentaron.



Por otra parte, FEMI pidió "encarecidamente" a la población que se refuercen las medidas de distanciamiento físico y el uso del tapabocas.



Además, remarcó que hasta ahora "la única vacuna que nos ha permitido sobrellevar una emergencia sanitaria de forma controlada" es "la responsabilidad individual solidaria".



"Este pedido de ayuda trasciende incluso nuestra responsabilidad profesional de velar por la salud de las personas. Se trata de un pedido de ayuda por el Uruguay todo. Por los que perdieron su trabajo, por los que perdieron a sus seres queridos y por los que casi ocho meses después siguen sufriendo las consecuencias del ataque de este enemigo inesperado y desconocido", sostuvo FEMI.



Asimismo, el gremio hizo hincapié en que hay que "seguir siendo solidariamente inteligentes" si "no queremos que más mueres, si no queremos que haya más envíos masivos a seguro de paro y más desempleo".