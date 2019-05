Médicos de Casa de Galicia se declararon en conflicto y asamblea permanente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El viernes pasado la Asociación de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia se reunió en asamblea y se declaró en conflicto, definiendo una serie de medidas que según informaron pueden incrementarse en los próximos días si no se avanza en una solución.



Lo que reclaman es una salida, tras las negociaciones fallidas que mantuvieron con la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) del Ministerio de Trabajo, para que les paguen los sueldos atrasados y los salarios vacacionales de los médicos.

El gremio pide la renuncia del presidente de Casa de Galicia, así como también la renuncia del equipo gerencial. También señalan a los pacientes que la asistencia domiciliaria quedará "supeditada al pago de viáticos por parte de la empresa".



Pero informan que como consideran a la internación domiciliaria y el servicio de practicantes "esencial en la asistencia", se cubrirán los viáticos de dichos servicios "de forma gremial hasta el 17 de mayo".



Los trabajadores anuncian que si para el día 17 de mayo no se concretó el pago de los salarios harán un paro y llamarán a reunirse en una asamblea de carácter urgente "para considerar solicitar concurso de acreedores o la intervención de la institución".

Esta es la resolución del gremio:

- Declararse en conflicto y en asamblea permanente.

- Solicitar la renuncia del presidente (de Casa de Galicia) Alberto Iglesias y el equipo gerencial de la empresa.

- Comunicar a los socios la situación de las instituciones mediante:

Carteles en la puerta de los consultorios en todas las dependencias de la institución

Pasacalles

Escarapelas

- Comunicar a la empresa y a los socios que el no pago de los salarios y viáticos pertinentes impiden la asistencia domiciliaria, quedando la misma supeditada al pago de viáticos por parte de la empresa.

- En este sentido y considerando la internación domiciliaria y el servicio de practicantes como esencial en la asistencia cubrir los viáticos de dichos servicios de forma gremial hasta el 17 de mayo.

- De no concretarse el pago de los salarios al 17 de mayo decretar paro de actividades con llamado a Asamblea General en carácter de grave y urgente para considerar solicitar concurso de acreedores o la intervención de la institución.

- En dicho caso se implementarán una serie de paros que serán oportunamente comunicados.

- Realizar las denuncias pertinentes a través de la prensa de la actitud omisa del Poder Ejecutivo con respecto a la situación de la empresa y su responsabilidad directa del futuro de las fuentes laborales.

- Mantener en todos sus términos en forma genérica estas medidas resultas de no existir los próximos meses el pago de la totalidad del salario medico al décimo día calendario del mes.

- Mandatar a la mesa en conjunto con la UN del SMU y el CE el estudio de todas las alternativas de salida a la situación posibles manejadas en la asamblea que garanticen el mantenimiento de las fuentes laborales.

- Formar una comisión a efectos de implementar las medidas acordadas de comunicación y difusión.

- Autorizar el uso de los recursos gremiales necesarios para el financiamiento de dichas medidas así como del pago de las asesorías que sean necesarias.

- Solicitar a la delegación técnica del cuerpo médico abandone la integración de la Junta Directiva de la empresa.

- El respaldo a las acciones emprendidas por la directiva y la mesa gremial.