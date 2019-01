Medicamentos en las policlínicas de ASSE faltan hace dos semanas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Insulina, leche modificada y hierro para bebés, antiepilépticos, antibióticos, medicación psiquiátrica, inhaladores y hasta protectores solares. En las policlínicas de la Red de Atención Primaria (RAP) de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la resignación de los usuarios al irse con las manos vacías de las farmacias parece ser moneda corriente en estos días.

Hace dos semanas que pacientes de la RAP denuncian que no hay medicamentos disponibles para tratar varias dolencias y enfermedades. Según indicaron vecinos del Cerro a El País, esta situación ocurre en las policlínicas de la RAP en Montevideo como en Piedras Blancas, Jardínes del Hipódromo y Cruz de Carrasco.

Ayer, el Centro Coordinado de Salud del Cerro no tenía unos 57 medicamentos, según constató El País. Entre ellos, insulina cristalina para tratar la diabetes, cefuroxima para las infecciones urinarias y mupirocina para las infecciones en la piel. Susana que fue a buscar un antiviral para su nieto que tiene un herpes, no pudo encontrarlo, tampoco pudieron Helena ni María que buscaban buscapinas y calmantes.

Por la farmacia de este centro ubicado en Carlos María Ramírez y Grecia transitan unos mil usuarios por día. Ayer, Stephanie de Nuevo París consiguió en el Cerro solo tres de los nueve medicamentos que necesitaba llevar a su casa. Tras una larga jornada que incluso la llevó hasta la policlínica de Tres Ombúes, la joven que conversó con El País en la sala de espera de la emergencia del Centro del Cerro, señaló que en las farmacias no le supieron responder por qué no contaban con la medicación: "Bueno, por lo menos me llevo tres remedios de acá del Cerro", comentó resignada.

Si bien no están para nada claros los motivos por los que las farmacias de las policlínicas de la RAP de ASSE no cuentan con los medicamentos, al menos dos vecinos comentaron a El País que sus médicos de cabecera les comentaron que ASSE no había renovado en tiempo los convenios con los laboratorios.

Oficial.

El gerente general de ASSE, Alarico Rodríguez, reconoció ayer a El País que hubo un "problema en la distribución" de los medicamentos. Este lunes luego de una consulta de El País, ASSE informó que la situación quedará normalizada en los próximos días", sin embargo, hasta ayer, en las policlínicas faltaban más de 50 fármacos. En un comunicado, el organismo señaló que "ante la inquietud de usuarios de ASSE por la falta de algunos medicamentos en centros de salud de la Red de Atención Primaria Metropolitana, ASSE dispuso que puedan retirar esa medicación directamente en las farmacias de los hospitales de la zona metropolitana". Al final aclaró que "en los próximos días la situación quedará normalizada y todos los medicamentos volverán a estar en los centros de salud de la RAP". Rodríguez dijo ayer a El País que "no hay ninguna dificultad", que "la situación no es la misma" a la del lunes y que los usuarios deberán trasladarse a los hospitales "por unos días".

Rechazo.

En el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) no cayó para nada bien la situación. El secretario médico del sindicato, Alejandro Cuesta, señaló que si bien no se consultó al organismo sobre lo ocurrido, "es un problema de gestión y no económico y debería solucionarse brevemente". De todas maneras remató, lo que ocurre "es muy malo".

El pedido de ASSE de que sean los usuarios quienes se trasladen a los hospitales a buscar la medicación, tampoco cayó bien en los pacientes que manifestaron a El País que no pueden asumir todos los días los costos de los boletos para ir de un lado a otro de la ciudad.

Fuentes médicas indicaron a El País que la situación es casi inédita dado que faltan los mismos medicamentos en varias policlínicas de la RAP de ASSE en distintos barrios de la capital del país.

Los remedios en ASSE son totalmente gratuitos.