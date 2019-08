Muchos medicamentos no se entregan porque "no están registrados en el país", dijo Basso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, realizó en la tarde de este miércoles una conferencia de prensa luego de que se informara que la Justicia lo llamó a declarar para explicar por qué se incumplen varias sentencias que obligan a su cartera a entregar distintos medicamentos cuya cobertura no prevé el sistema de salud.

"El Ministerio de Salud Pública cumple con los trámites vinculados a los amparos", indicó el jefe de la cartera. Sin embargo indicó que "hay muchos medicamentos que no se entregan porque o no están registrados en el país o porque están registrados para otras enfermedades y no para la enfermedad que se solicita".



Basso explicó que cada laboratorio aporta evidencia científica para indicar por qué un medicamento es indicado para una enfermedad y aseguró que el ministerio no entrega medicamentos para enfermedades que no estén incluidas en ese registro, a menos que lo establezca la acción de amparo.

En cuanto a la demora para entregarlos, el ministro dijo que muchas veces se debe a la falta de stock. "Muchas veces se encuentra que el laboratorio proveedor es el único y no tiene stock en el país, por lo tanto tiene que proceder a importarlo y no de la región sino de Europa. Por lo tanto hay un tiempo para suministrarlo", dijo.



"La acción de amparo que establece que el ministerio tiene que en 24 horas dar cuenta de ese medicamento, a todas luces resulta imposible porque el medicamento ni siquiera está en el país", consideró y dijo que en esos casos la cartera se comunica con el médico tratante para ponerlo al tanto de la situación.



Además informó que existen "una serie de pasos que exigen las normas legales que no son emitir una orden de pago inmediatamente", si bien aseguró que se agilizaron los tiempos requeridos al respecto.

Basso deberá declarar este jueves ante la Justicia Civil para explicar el motivo del incumplimiento de varias sentencias que obligan al MSP a entregar distintos medicamentos cuya cobertura no prevé el sistema de salud.



El juez en lo civil de 9° turno, Alejandro Recarey, decidió pedir la citación del ministro y del presidente del Fondo Nacional de Recursos (cargo que también recae sobre Basso) a partir de un recurso de amparo en particular, pero atento a la existencia de varios casos de similar incumplimiento.