¿Cuándo me puedo vacunar si me infecté con el coronavirus?

La ola de ómicron obligó a la reprogramación de decenas de miles de citas para la vacunación contra el covid-19 en Uruguay. Según los informes del Sistema Nacional de Emergencias, desde que comenzó el año fueron reportados 382.551 infectados con el virus en el país y cualquiera de los que tenía pendiente alguna de las dosis -o bien la chance de darse un refuerzo- tuvo que faltar a su cita vacunal.

Prueba de ello, desde que comenzó el año casi la cuarta parte de los agendados no se presentó a recibir su dosis, mientras que los meses en que la epidemia estaba bajo control se ausentaban menos de la quinta parte.



Acorde aumentaron esas inasistencias, también crecieron las dudas: ¿cuándo me puedo vacunar si cursé la enfermedad? El profesor titular de Inmunología Gualberto González explicó que “no existe una contraindicación” respecto a cuánto tiempo se deje pasar tras la infección natural antes de la vacunación. Es decir: no hay datos que sugieran un riesgo para la seguridad del paciente. Pero, aclara el integrante de la comisión asesora de vacunas, “sí conviene esperar un tiempo para que tenga más sentido la vacuna a los efectos de aumentar la respuesta inmune: de nada sirve darse una dosis una semana después de haberse infectado”.



Sucede que tras la inmunización natural o por la vacuna el cuerpo sigue generando la respuesta inmune y guarda “sus mejores células” para un encuentro futuro con el virus… para cuando realmente lo necesite. Y ese “momento ideal”, dice el profesor González, “tiene que ponderarse con la necesidad de mantener un orden de agenda de vacunación y criterios objetivos en medio de una emergencia”.

En este sentido, los integrantes de la comisión de vacunas pidieron que se privilegie la salud pública y no se haga una especie de “vacunación a la carta”.



Los científicos entienden que, para cualquiera de las vacunas administradas en Uruguay, el esquema inicial de vacunación son tres dosis. La experiencia acumulada les demostró a los expertos y a los laboratorios que el esquema primario no eran solo dos dosis, sino la tercera también.



Por eso para cualquier persona que se infectó y estaba en el proceso de su esquema inicial, la recomendación es esperar un mes tras el diagnóstico de la enfermedad para administrarse la dosis. Eso cuenta para quienes todavía no se habían dado ninguna dosis, y para los que se dieron una sola o dos. La única excepción son los niños menores de 12 años que deben esperar tres meses (sobre todo porque es una población de bajo riesgo de desarrollar una enfermedad grave y la propia infección natural ya les da buen protección para esa espera).

¿Cuánto hay que esperar para las dosis de refuerzo tras haberse infectado? A diferencia de lo que sucede con el esquema inicial, para los refuerzos la recomendación es dejar pasar más tiempo. Para la población en general (por ejemplo ahora que podrán darse refuerzos todos los mayores de 50 años), la comisión asesora en vacunas aconseja una espera de seis meses tras el diagnóstico de la enfermedad. La única excepción son los inmunosuprimidos, los que, como su propio sistema está debilitado, solo tienen que aguardar cuatro meses.