Madre de bebé mal vacunado no denunció

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) comunicó hace dos semanas que un bebé de cuatro meses en Florida recibió por error una vacuna de Pfizer contra el COVID-19 cuando debía haber sido inoculado con una de las vacunas indicadas durante el primer año de vida en el esquema general de vacunaciones. A raíz del hecho, la madre del menor dijo en rueda de prensa que formalizaría una denuncia “por mala praxis”. Sin embargo, según supo El País a través de fuentes de la mutualista Comef -en donde se vacunó al niño-, la mujer no ha realizado una denuncia formal contra el centro de salud.

“El niño está en su domicilio y se encuentra muy bien; todas las pruebas que le han hecho dieron resultados normales y está todo bajo control”, dijo a El País el director de Comef, José Pedro González. A partir de esto, González dijo que “es posible” que no se llegue a formalizar la denuncia, pero aclaró que no sabe “qué decidirán los padres”.



Dentro de la mutualista se inició una investigación interna a los vacunadores, pero al momento está demorada porque las responsables del hecho se certificaron por enfermedad desde que sucedió el hecho. “Están destruidas”, señaló González y agregó: “Tenemos que respetar esos tiempos de la certificación porque no podemos investigar a una persona que está certificada”.



Además, el MSP tomó acciones judiciales tras el hecho para “informar a la Fiscalía de la eventualidad”, pero el caso fue archivado. “Fue un error de procedimiento y no es culpa directa de nadie”, explicaron fuentes de la cartera a El País.