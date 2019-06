Una madre no autorizó que vacunen a su hijo contra el HPV, pero en la escuela lo hicieron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En mayo quedó incorporada al Certificado Esquema de Vacunación la vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV) en varones de 11 y 12 años, y la primera dosis se brindó también en las escuelas.

Ahora, la segunda dosis -que se recibe a los 6 meses- se administrará en vacunatorios públicos y privados del país, según informó el Ministerio de Salud Pública (MSP) al programa Así nos va de radio Carve, ya que lo que buscaban era poner el tema en discusión de las familias, los educadores y los alumnos, objetivo que consideran cumplido.

En la emisora se divulgó esta mañana la historia de una familia que no había autorizado a que su hijo se vacune contra el HPV y sin embargo en la escuela se la dieron igual.

La madre había dejado claro a través de un formulario que no autorizaba a la escuela a vacunar a sus hijos, mellizos –un varón y una niña- de 12 años, contra el HPV.



En el formulario que envió a la escuela, como lo hizo el resto de los padres, marcó que sí aceptaba que les proporcionen la vacuna de la triple bacteriana. En un espacio que había en el papel para aclaraciones, la mujer escribió que la vacuna del HPV no la aceptaba ya que aún no estaba comprobada la efectividad de la misma.

Cuando la semana pasada los hermanos fueron a recibir la vacuna, la niña recibió simplemente la triple bacteriana. Pero cuando entró el varón al lugar en el que estaban vacunando, quien lo atendió le aseguró al menor que tenía que darle ambas vacunas. El escolar le dijo que solo debía recibir una de las dosis, pero la enfermera le dio las dos: la triple bacteriana y la del HPV.

El MSP se disculpó con la familia y hace un seguimiento del caso, llamando por teléfono para estar al tanto de que el niño esté bien. Se investiga qué fue lo que sucedió y hay posibilidades de que sancionen a la funcionaria que vacunó al niño, pero señalan que se trató de un "error".

El subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, dijo al programa radial que “lo más importante es pedirle disculpas a la señora y al niño, porque fue un error involuntario y siempre que se cometen errores lo primero es pedir disculpas”.

De todas maneras, dijo que “el año pasado y este vacunamos en las escuelas y no hubo ningún caso en que hubiera un error, pero en toda tarea humana puede cometerse una equivocación” y expresó su deseo por “transmitirle seguridad a la señora porque tanto en el Uruguay como en el mundo ya se llevan más de 300 millones de dosis suministradas de la vacuna y la Organización Mundial de la Salud la recomienda”.

Quian agregó que “obviamente la señora tiene derecho del mundo a decir si quiere o no vacunar a su hijo, no es una vacuna obligatoria para nada”.

Pero “lo primero es pedir disculpas, admitir el error, no nos gusta equivocarnos nunca pero algunas veces nos equivocamos”, señaló.