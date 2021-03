Llegó el primer lote de vacunas de Pfizer y BioNtech; comienzan a administrarlas el viernes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sobre las 20:36 horas de este miércoles aterrizó en el Aeropuerto de Carrasco el avión de la aerolínea Lufthansa que trasladó hasta Uruguay el primer lote de la vacuna desarrollada por el laboratorio estadounidense Pfizer y la empresa alemana de biotecnología BioNtech. Se trata de alrededor de 50.000 dosis que despegaron de Ámsterdam (Holanda), y que antes de tocar suelo uruguayo hicieron escala en San Pablo (Brasil).

Es el segundo envío de dosis que llega al país, luego de que en la noche del 25 de febrero arribaran a Uruguay las primeras vacunas contra el coronavirus. En esa oportunidad llegaron 192.000 dosis de la Coronavac, la vacuna desarrollada por la farmacéutica china Sinovac.

Arribaron a Uruguay las primeras dosis de Pfizer/BioNtech. Foto: Juan Manuel Ramos

Con la Coronavac se dio el puntapié inicial a la campaña de inmunización la semana pasada, y se inició con el grupo definido como prioritario por el gobierno: trabajadores de la educación y del INAU, bomberos, policías y militares.

Este lunes, en tanto, empezó la vacunación en el grupo que tiene entre 55 y 59 años.

Con las dosis de Pfizer-BioNtech que llegaron este miércoles, en tanto, comenzará la vacunación entre el personal de la salud. Los trabajadores de este sector definidos como prioritarios para recibir la dosis empezarán a ser vacunados el viernes (son funcionarios que se desempeñen en el área de CTI, servicios de Apoyo CTI, atención extrahospitalaria, puertas de Emergencia y Urgencia, internación hospitalaria, block quirúrgico e hisopadores).

Las autoridades decidieron que a estos trabajadores se les administre la vacuna Pfizer-BioNtech y no la Sinovac dado que la primera mostró una mayor efectividad y estas son personas más expuestas al virus debido a la labor que realizan.

Las vacunas de Pfizer-BioNtech -que necesitan almacenerse a bajas temperaturas- serán depositadas en los seis ultrafreezer ya dispuestos en la Terminal de Cargas del Aeropuerto (TCU) de Carrasco a -70°C.

Luego, serán llevadas a las más de 100 cajas térmicas de la empresa Va-Q-Tec para ser transportadas por DAC al área metropolitana, San José, Florida, Maldonado y Minas (Lavalleja) y por la Fuerza Aérea al resto de los departamentos del país.

El traslado se hará vía aérea a los diferentes departamentos y de ahí se desplegarán 200 efectivos en 70 vehículos para llegar a 29 centros de vacunación en 13 departamentos. En caso que las condiciones no permitan el vuelo de los aviones, el Ejército asumirá el traslado vía terrestre desde la Terminal de Cargas.



Se estima que esta operativa se inicie entre las tres y las cuatro de la mañana de este viernes. Para esta tarea, la Fuerza Aérea ya se reservó uno de los dos aviones Hércules y cuatro avionetas. La logística del gobierno no solo contempla el traslado de las vacunas al interior, también el regreso de las cajas térmicas a Zona América a través de El Correo y DAC. Una vez allí las cajas serán revisadas por Va-Q-Tec y devueltas a TCU.



A fines de enero el presidente Luis Lacalle Pou anunció que el gobierno había cerrado un acuerdo con Pfizer-BioNTech y otro con la farmacéutica china Sinovac para la compra de dosis de sus vacunas contra el coronavirus.



Lacalle Pou informó en ese momento en conferencia de prensa que que el acuerdo con Pfizer-BioNTech abarcaba 2 millones de dosis y se preveía la "llegada sobre marzo" de unas 200.000.

En una entrevista publicada el domingo por El País el mandatario se refirió al proceso para conseguir estas vacunas. "Ahí hay un vínculo personal mío", dijo en relación a Pfizer.



Ante la pregunta de cómo convenció a los responsables del laboratorio estadounidense, respondió: "No soy yo, es Uruguay. Esta persona conoce Uruguay, viene a Uruguay. Son unos enamorados del país. Quieren al país, veían que en Uruguay se estaban haciendo las cosas bien, y generaron un vínculo conmigo. Pero es el país, no soy yo".



"Dentro de lo que les puedo contar -no por un tema de confidencialidad del contrato, sino por un vínculo personal que quiero preservar, por aquello de las presiones que hay en todo el mundo-, nosotros teníamos la confianza de lograr una cantidad de dosis importante, pero no sabíamos que íbamos a llegar a los 2 millones de dosis de esta vacuna. Eso se dio en las negociaciones de nuestro equipo en la Torre Ejecutiva", agregó el presidente sobre el total de dosis de esta vacuna que el país logró comprar.