Leonardo Cipriani dice que a ASSE le cobran el triple por medicamentos

"Llegó el momento en que ASSE deje de ser el hijo bobo que compra medicamentos. Nosotros siempre somos los últimos en la compra”, se quejó ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados el presidente del organismo, Leonardo Cipriani, según la versión taquigráfica a la que accedió El País. Lo hizo en momentos en que explicaba a los parlamentarios los problemas de desabastecimiento con ciertos fármacos, lo que aqueja a algunos centros de salud.

Sostuvo, además, que en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) se están pagando medicamentos a $ 2.900 que los centros privados compran por apenas $ 800. “Y somos los que más compramos”, agregó Cipriani.



Tiempo atrás el gerente general de ASSE, Eduardo Henderson, contó a El País las diferencias que tenía con el modo en que se adquirían los medicamentos, a través de la Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA). Señaló que este sistema conllevaba “un montón de problemáticas” y que la idea era tener las compras de medicamentos más centralizadas. En ese entonces enfatizó que “ASSE debería ser algo que a los laboratorios les interese mucho, pero esto no es así”, y que esto tenía que ver con las demoras de los procesos licitatorios.



Esta semana en la Comisión de Salud, el presidente de ASSE se expresó en el mismo sentido y sostuvo ante los diputados que ni él ni su equipo compartían la modalidad de compra establecida, porque era “una forma vetusta” y llevaba a una gran cantidad de problemas.



Al respecto, Cipriani advirtió que se manejaban precios desactualizados de medicamentos, que las licitaciones son largas y que además los laboratorios se demoran en entregar los fármacos. Con las licitaciones las demoras suelen ser de 15 días, Cipriani propone un cambio del sistema para que la tardanza sea menor.

Ante los diputados, Jorge Moreale, encargado de compras de ASSE, dijo durante la comparecencia en el parlamento que lo que sucede es que la UCA no existe más, porque se derogó con la Ley de Urgente Consideración (LUC), y que el nuevo mecanismo que la sustituye todavía no llegó a implementarse. Por eso mientras se compra a través de lo que establece el Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado (Tocaf), que permite a ASSE hacer llamados a licitación a los laboratorios y también la realización de compras directas.



“Quiero aclarar que ASSE no se bajó de las licitaciones de la UCA. En realidad, según la normativa de la LUC, la UCA dejó de existir y pasó a ser ARCE. Entonces, mientras que ARCE instrumenta un mecanismo de adquisición ASSE está haciendo sus compras centralizadas en base al Tocaf”, dijo el jerarca.

Críticas

La diputada opositora Lucía Etcheverry señaló a El País que desde ASSE se debe haber “conversando” con los prestadores de salud priva- dos para saber cuánto pagan por los medicamentos, ya que de otra manera Cipriani no podría contar con esa información.



La diputada atribuye al pago elevado de medicamentos por parte de ASSE a que las licitaciones no se estén realizando a través de la UCA. Y sostuvo que actualmente cada unidad ejecutora del organismo “está comprando solita”, atendiendo sus propias necesidades y la demanda de sus usuarios.



“Esto hace imposible planificar y mejorar los precios”, aseguró Etcheverry. Por último, la diputada opositora aseguró que ASSE cuenta con los mecanismos para “denunciar” a algún laboratorio en caso de constatarse abusos en el precio de venta de los medicamentos.