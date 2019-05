By Rosana Decima

El diputado nacionalista sostiene que si están dadas las condiciones para abrir el "corralito" mutual se haga "inmediatamente" y no se espere a febrero. Y que "si todavía no están las condiciones" que las autoridades del MSP "se llamen a silencio y no le tomen el pelo a la gente".

Lema presentó escrito para que no se espere a febrero y se abra el "corralito" mutual ahora