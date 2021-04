Julio Medina: "Ha sido un fracaso las medidas que se han tomado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El infectólogo Julio Medina, que además integra el equipo del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), calificó como "fracaso" las medidas adoptadas por el gobierno para intentar frenar el aumento exponencial de casos de coronavirus.

"No sabemos si se está teniendo una noción real de lo que implica esto y entonces se ha asumido el costo o si hay algo que no se logra entender y somos incapaces de transmitir exactamente el problema. Desde el punto de vista sanitario ha sido un fracaso las medidas que se han tomado (...) Como médico, clínico, académico y como ciudadano no podemos entender que esto sea un éxito. El éxito es la campaña de vacunación, por más que tiene sus dificultades. No se le puede pedir más al MSP de lo que ya ha hecho. Claramente los decisores son otros. Qué es lo que está pasando que implica que estas medidas no se profundicen más: o se asumió el costo y listo o no se logra comprender la magnitud de lo que estamos viendo", explicó en "Desayunos informales" (Canal 12).

Medina inció que "la situación es grave hace semanas y cada vez se torna un poco más grave" y que "hemos perdido la noción de lo que es manejable y relativamente normal".



"No podemos visualizar nada mejor y no hay ninguna expectativa que esto pueda mejorar de forma sostenida", añadió.



El infectólogo mostró su sorpresa luego de los anuncios realizados el pasado miércoles por el presidente Luis Lacalle Pou: "Hablé con colegas y nos quedamos tratando de entender qué estaba pasando. Esto implica que se está aceptando un volumen de estrés sobre el sistema sanitario".



Asimismo dijo que "el virus e un relojito" que "siempre va haciendo lo mismo". "Los números pueden cambiar un poco, pero siempre hizo lo mismo en todo el mundo. Las personas tienen que entender que cada 100 casos nuevos va a haber un fallecido y cada 1.000 va a haber 10. Eso es un piso, pero puede haber más. Esto es como que se estrelle un ómnibus con 45 personas todos los días y se mueran todos", agregó.



Sobre el trabajo del GACH, Medina indicó que "hay una línea muy fina entre la asesoría". "Los científicos estamos en una línea delgada entre decir demasiado algo y cuidar las formas y tratar que se entienda lo que decimos. Lo que no queremos es que se aumente la fricción en la sociedad, pero sí queremos que se entienda el riesgo real", comentó.