Joven a juicio para obtener medicación oncológica urgente

Valentina Barrera tiene 25 años de edad y sueña con algún día ser profesora de Biología. Nació en la localidad de Batlle y Ordóñez, en el norte de Lavalleja. Hace cuatro años que padece cáncer, se trata de un sarcoma de Ewing de tercer grado en el ligamento ancho. Se trata de una enfermedad que no es común.

Uno de los estudios genéticos, realizado en un laboratorio de Estados Unidos, señala que debe tratarse con el comprimido Regorafenim cuya presentación comercial lleva el nombre de Stivarga. Su uso está prescrito como “quimioterapia dirigida”.



Valentina debe consumir una caja de ese comprimido por mes. Hasta ahora, familiares de pacientes fallecidos por cáncer han enviado la medicación que tenían, con lo que la joven logró cubrir las necesidades por 30 días. El medicamento tiene un precio de US$ 6.000 por caja.

La familia de la joven y su mutualista iniciaron gestiones ante el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos para poder obtener el fármaco. Sin embargo, ambos organismos oficiales denegaron la solicitud de la muchacha y su familia.



La argumentación oficial del Ministerio indica que “no pueden brindarse todas las prestaciones de salud solicitadas por los usuarios porque se cuenta con recursos finitos debiendo la sociedad hacer frente a otros temas además que el de la salud”.

Amparo.

El doctor Juan Ceretta, encargado de uno de los consultorios jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, asumió la defensa de la paciente y redactó los petitorios ante los dos organismos. Tras la negativa del MSP, ahora se espera una respuesta similar del Fondo Nacional de Recursos. Posteriormente se presentará una acción de amparo ante la Justicia. Se trata de una herramienta jurídica que obliga a una rápida decisión del juez.

“Entre jueves y viernes vamos a estar presentado un recursos de amparo. Es un juicio que se resuelve en una semana. En lo que va del año hemos realizado 170 juicios como este y hemos ganado entre el 85% y el 90%”, dijo.



Con respecto al caso de Valentina el profesional mencionó que “se trata de un caso que tiene algunas dificultades porque la indicación no es de Uruguay, aunque estamos esperando la confirmación de un oncólogo para que nos acompañe al Juzgado”.



“En caso de que el amparo no funcione se podría apelar o tomar otro camino judicial”, explicó el abogado.



La joven ha sido sometida a seis quimioterapias y 13 sesiones de radioterapia que no han dado el resultado esperado. También le realizaron seis intervenciones quirúrgicas en el Hospital Sirio Libanés de São Paulo, Brasil. En cada una de ellas se le extrajeron tumores. Sin embargo, no se ha logrado frenar el avance de la enfermedad, según explicó ayer a El País la madre de la joven, Eyssel Rey.



Las intervenciones médicas realizadas hasta el momento han tenido un costo de US$ 170.000. Ese monto fue financiado con acciones benéficas populares realizadas en Batlle y Ordóñez, Minas y otras localidades de la zona.