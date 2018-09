Jorge Quian niega haber amenazado a una madre

El subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, negó haber amenazado a la madre de una niña que estaba juntando dinero para una intervención, tal como fue señalado en la nota "El desperdicio del Canzani", publicada el sábado 22 en Qué Pasa.

Entrevistada por El País, la mujer —que prefirió mantener el anonimato— había contado: "Jorge Quian me dijo que podían solucionar algo, pero que no les servía que siguiéramos saliendo en la tele". A su vez, la presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), Silvia Lema, también dio esa versión. Sin embargo, el jerarca afirmó que "jamás" pudo haber dicho eso porque le resulta "una grosería tremenda". Sostuvo también que no recuerda haberse reunido con la familia. Los padres estaban recaudando $ 200.000 para intervenir a la niña, cuando podría haber accedido de forma gratuita a la operación en BPS.