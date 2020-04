Facal: "En estos momentos podemos hablar de una situación estable" del coronavirus

Jorge Facal, médico infectólogo y miembro del Comité de Gestión de Crisis del gobierno, habló este viernes sobre la emergencia sanitaria azotada por la llegada del coronavirus a Uruguay y dijo en radio Carve que "está dentro de lo esperado". "En estos momentos podemos hablar de una situación estable", afirmó.

"Es una situación ocupante. Demanda un seguimiento continuo por parte de las autoridades del MSP (Ministerio de Salud Pública), por parte del comité asesor del Comité de Crisis (...) No podemos hacer futurología, todo depende del compromiso y la responsabilidad nuestra, las autoridades y las medidas que se sigan tomando.", agregó.

Facal hizo hincapié en la importancia de que la población siga las recomendaciones establecidas por las autoridades como el mantenimiento de la higiene, el distanciamiento social y permanecer en casa en la medida de lo posible.

"Después de lo que fue el crecimiento exponencial del 10 al 17 en esa primera semana de casos confirmados, hubo un descenso y un mantenimiento del número de casos con una tasa de crecimiento de alrededor del 10% sobre el último fin de semana. Ahora hay una tendencia a este número que anda entre 18, 12 o 19 por día, que es un porcentaje menor al 10% de los análisis realizados. Está dentro de lo esperable. Al menos no ha crecido a un ritmo como sí ha pasado en este momento de la pandemia en otros países como Italia y España que estaban creciendo a una tasa del 50% a esta altura", explicó

Hasta el momento en Uruguay, son 369 los contagiados en diez departamentos de todo el país, 68 casos ya recuperados. Además, fallecieron cuatro personas a raíz de esta pandemia.



"No sabemos realmente si la inmunidad generada por la infección natural podrá brindar o no protección contra otras variedades de este mismo virus"

Facal dijo que "las vacunas son altamente eficaces, pero depende también un poco de la población que pueda ser cubierta por la misma y la capacidad que tengan los individuos de generar inmunidad a través de la misma".



El experto remarcó la importancia de "que este virus no mute". "Ya sabemos, por ejemplo, que la variedad del virus que ha circulado en el norte de Italia o en España no es exactamente igual a la cepa inicial que circuló en China. Entonces no sabemos realmente si la inmunidad generada por la infección natural podrá brindar o no protección contra otras variedades de este mismo virus y cuánto tiempo va a durar esa inmunidad natural", indicó.



"O sea, si yo me infecto o enfermo cuánto tiempo voy a estar protegido por mis defensas frente a una eventual reinfección o a otra variedad de este virus. Mucho menos sabemos qué puede suceder con la vacuna, qué grado de cobertura puede brindar y si se puede extender a más de una variedad", explicó.