"Invasión de brasileños": intendenta de Rivera dice que llegan 2.000 cada fin de semana de compras

Como la marea, que llega a la orilla y rápidamente se va. Así describe la intendenta de Rivera, Alma Galup, al fenómeno que viene ocurriendo desde el 29 de agosto en la ciudad fronteriza. Esta mañana, como todos los últimos fines de semanas desde que empezó el mes, llegaron a la ciudad de Rivera 70 ómnibus con 2.000 brasileños.

"Llegan a las 5 o 6 de la mañana y se van sobre el mediodía. Vienen con el aforo disminuido, por eso son tantos ómnibus. Vienen a la mitad de la capacidad desde Brasil. En total suman unas 2.000 personas", describe Galup con la esperanza de que no prolifere el coronavirus, pero con pocas herramientas para combatirlo.

"La mayor parte de los uruguayos se protege. Hay que entender que la herramienta clave es tomar todas las precauciones", dice Galup. Pese a ello sostiene que desde el 29 de agosto se ha dado un "empuje masivo". "El tema es que toda esa gente es un empuje muy grande y al séptimo día se ven los contagios y contactos que ocurrieron y al ser una frontera seca no podemos frenarlo", dice la intendenta. Y agrega: "No se pueden tomar medidas porque somos una sola ciudad. Se controla el aforo de los comercios, hubo cierres y van a haber más cierres, tomamos la temperatura, insistimos con megáfono el uso de tapabocas, pero nuestra población es la que debe estar en guardia porque no nos vamos a mudar; esto es lo que nos tocó".



Galup dice que los brasileños "tienen su forma de ver las cosas y su leyes".



La llegada de brasileños se frenó "cuando se decía que iba a tener que tener un comprobante de COVID negativo, pero el 29 de agosto cuando se levantó esa medida fue como una eclosión y una invasión de brasileños".



"A partir del 29 de agosto se notaron casos y después vinieron el 7 de setiembre y cada siete días se nota el empuje", plantea Galup.

El informe de ayer del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) marcó que Rivera es -detrás de Montevideo- el segundo departamento del país con más casos activos de COVID-19: 49.



La intendenta insiste en que "las herramientas son pocas" y que lo que deben hacer los uruguayos en Rivera es "no bajar la guardia" y tratar de "restringir que no se expanda" evitando reuniones sociales, por ejemplo.