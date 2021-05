Intendencias del FA alertan sobre bajo nivel de vacunación en Salto y Canelones

Canelones y Salto ocupan desde hace más de un mes los puestos 18 y 19, respectivamente, en cuanto al porcentaje de personas vacunadas contra el COVID-19 por departamento. Tanto Yamandú Orsi como Andrés Lima dicen que les consta que el Ministerio de Salud Pública (MSP) se ha esforzado por aumentar la cantidad de personas inoculadas, sin embargo esto no alcanzado para que puedan salir del final de la lista.

El subsecretario de Salud Pública, José Satdjian, dijo a El País que esos departamentos “se pondrán al día rápidamente” y que, en el caso de Canelones, desde el ministerio se decidió otorgar 91.000 cupos de los 450.000 para personas que estaban en lista de espera para recibir la vacuna de Sinovac.



El intendente Orsi y el exdirector departamental de Salud, Wilson Pérez, advirtieron hasta hace pocas semanas que quizá los malos números tenían que ver con que muchas personas que viven en Canelones, pero trabajan en Montevideo, no se vacunaban allí y preferían hacerlo en la capital.

Hoy sabemos que no es así. El monitor de datos de vacunación del MSP inauguró esta semana un nuevo mapa que indica el porcentaje de personas vacunadas en función a la residencia declarada. Los números de Canelones se mantuvieron prácticamente iguales entre un mapa y el otro y apenas un 4% de los canarios se vacunaron en otro departamento.



Orsi señaló que los números “no cambiaron demasiado” con el mapa nuevo y concluyó que el problema reside en que Canelones comenzó trabajando con muy pocos vacunatorios y eso hace que “aumentar el porcentaje de manera notoria cueste mucho”. El intendente del FA insistió en que aunque hoy hay 21 vacunatorios en todo el departamento, “se empezó con cinco y con muy poco personal asignado”.

El encargado del Centro Coordinador de Emergencia (Cecoed), Leonardo Herou, dijo que el diseño del plan de vacunación “no se adecuó a la realidad del departamento” que tiene 30 municipios y 100 localidades. En este sentido, Orsi sostuvo que Canelones hoy “está corriendo de atrás” en comparación al resto del país, pero con la implementación del plan “Pueblo a Pueblo” del ministerio de Salud, que trasladará un vacunatorio móvil por las localidades más pequeñas, genera “el optimismo de que se pueda llegar en tiempo y forma al nivel del resto del país”.

En Salto la situación es prácticamente idéntica. En el departamento norteño se instalaron tres vacunatorios en la capital y tres en el interior, algo que, según el intendente Lima “no tenía sentido en función a la extensión del territorio y a las distancias”.

Hoy Salto cuenta también con un vacunatorio móvil dentro de los barrios de la ciudad capital y otro funcionará en los pueblos del interior a partir de los próximos días. Ante esto, el jerarca frenteamplista dijo que cree que se está generando un “movimiento mayor” e incluso explicó que esta semana Salto pasó de tener al 28% de su población con primera dosis a 37% en el día de ayer.

En cuanto a los contagios, Canelones y Salto se ubican entre los departamentos con mayor Índice de Harvard. Según Lima, “tantos fallecimientos le han abierto los ojos a la gente” que quizá al principio “no tenía tantas ganas de vacunarse”.



De todos modos, el intendente salteño explicó que los números de vacunación del departamento no tienen que ver con que la gente no se quiso vacunar, sino a “problemas logísticos”.

Reunión con Lacalle Pou.

Hace algunas semanas los tres intendentes de las comunas frenteamplistas -Montevideo, Canelones y Salto- mantuvieron una reunión con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la que plantearon que los criterios sobre la distribución de las vacunas no eran los mejores.



Según Lima los intendentes le plantearon a Lacalle Pou que “una cosa es distribuir 60 mil vacunas en partes iguales para los 19 departamentos y otra es hacerlo en función de la población”. Canelones y Salto son los departamentos más poblados después de Montevideo.

Resultados de la vacuna de Oxford

El Ministerio de Salud Pública (MSP) decidió enviar el fin de semana del 17 de abril 48.000 dosis de la vacuna de Oxford y AstraZeneca a los departamentos de frontera y también a Salto y Canelones por su bajo ritmo de inoculación. El intendente salteño, Andrés Lima, dijo que “de hablar con la gente” tiene claro que hay muchos que “le dijeron que no a esa vacuna”.



A pesar de que todos los expertos están de acuerdo en que se trata de una vacuna confiable, que incluso da una eficacia muy alta, los casos aislados de trombosis en otras partes del mundo generaron una muy mala percepción hacia estas dosis.



“Se creía que se iban a terminar ese mismo fin de semana en Salto y no fue así, estuvimos semanas vacunando con esa y nos llevó mucho más tiempo” que el previsto, explicó Lima. En Canelones la respuesta fue mejor que en Salto, sin embargo, se abrió un vacunatorio en la localidad de Santa Lucía que funcionó sin agenda, administraba AstraZeneca y la concurrencia no fue muy alta. El gobierno y la Comisión Nacional de Vacunaciones decidieron dar esta vacuna a mayores de 60 años únicamente.