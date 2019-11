Los integrantes de la "mesa chica", el equipo que sostiene a Lacalle Pou desde 2012

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Lacalle Pou cuenta con un equipo que hace siete años oficia de “punching ball”. Es más que su comando de campaña electoral: es “la mesa chica” en la que Lacalle ha testeado ideas, discutido estrategias, planteado posibles escenarios y recogido opiniones sinceras sin complacencia ni anestesia.

Después de la derrota de Luis Alberto Lacalle Herrera frente a José Mujica, en 2009, su hijo “heredó” a cuatro de sus colaboradores: Nicolás Martínez, entonces secretario de Lacalle Herrera (a quien todavía lo llama “jefe”) y luego coordinador de campaña de Lacalle Pou; Roberto Lafluf, el director de la agencia de publicidad Avisa, que ya había trabajado con Lacalle en 2009; Alejandro Weinstein, psicólogo y locutor, a quien se le encargaron los estudios de comportamiento e imagen; y Oscar Licandro, el sociólogo que puntualmente colaboró con Lacalle Herrera y al que Lacalle Pou le encomendó la investigación cuantitativa.

Weinstein recuerda que fue en una reunión en su casa en 2012, aunque no recuerda la fecha con precisión, que Lacalle Pou le propuso trabajar con él. Allí surgieron los nombres “heredados” y varios de los nuevos. La mayoría participó del armado de la campaña anterior y permaneció para delinear la estrategia que ahora lo catapultó a la Presidencia.



Un actor clave en este camino ha sido Pablo da Silveira. El filósofo, columnista de El País, contó hace un tiempo que si bien se conocían del ambiente del Partido Nacional, no tenían una relación personal cuando a mediados de 2012 Lacalle le dijo: “Mirá que te leo, me gusta lo que estás escribiendo”. Fue mutuo. Da Silveira estaba atento a su accionar como diputado: “Mirá que te sigo, me gusta lo que estás haciendo”, le dijo. El vínculo se selló cuando Lacalle le propuso ser su coordinador programático. Da Silveira se resistió porque, para él, los programas eran esa cosa “aburrida” que luego los presidentes no tenían en cuenta. Lacalle lo convenció prometiéndole que eso no sucedería.

Pablo Da Silveira, filósofo y columnista de El País. Foto: Francisco Flores.

Entre 2012, 2013 y 2014, el equipo se reunió religiosamente cada lunes entre las 9 y las 11 de la mañana. Luego, la mesa se ampliaba con algunos referentes políticos.



En 2014, tras la derrota, Lacalle dijo “equipo que pierde no se toca”, y apostó a la experiencia y confianza acumuladas. “No hubo que armar todo de vuelta. Nos pegamos el porrazo, nos limpiamos, y seguimos”, cuenta el jefe de campaña. Martínez y Lafluf mantuvieron el contacto asiduo con Lacalle durante 2015, 2016 y 2017. Con el resto del comando las reuniones siguieron, pero esporádicas, hasta 2018, que retomaron la rutina semanal.



Aparicio Ponce de León, que trabajó como coordinador de prensa para Lacalle en el Senado, se integró al comando para dirigir la operativa de medios. La comunicación corporativa la asumió el periodista Daniel Supervielle, que ya había aportado al comando anterior.

También pasó a participar de las reuniones de los lunes Azucena Arbeleche, quien ya había sido anunciada como eventual ministra de Economía en la campaña anterior, y continuó en su rol de referente del área.

Azucena Arbeleche, asesora económica de Luis Lacalle Pou. Foto: Fernando Ponzetto

En esta mesa chica también pasó a sentarse Margarita Morales como encargada de redes -ella ya había ejercido ese rol también- y se incorporó Juan Seré, director de Jaume & Seré y amigo personal de Lacalle, quien tuvo la tarea de ser nexo del candidato blanco con el ámbito empresarial.



Tanto en esta campaña como en la anterior, cada lunes después de las 11 la mesa se agrandó para recibir a los referentes políticos. En esta oportunidad fueron Álvaro Delgado, Luis Alberto Heber, Carlos Enciso y Javier García. Después de junio, el equipo se completó con Beatriz Argimón, la ahora vicepresidenta electa.



Dice Lafluf que en estos años trabajó tranquilo, porque lo que hacía tenía “sustento en la realidad” y “no estaba inventando nada”.

Lacalle Pou-Argimón durante un acto en la campaña electoral. Foto: Pablo S. Fernández

Tras conocerlo e interpretar su forma de ser y de hacer política, Lafluf se nutrió de las investigaciones de Weinstein para bajar los conceptos en una línea publicitaria. Primero fue “la positiva” y después “un gobierno para evolucionar”, cambio que se dio “como un proceso natural”.



“En la mesa de los lunes Luis encontraba un grado de confianza y hasta de amistad en muchos casos”, dice Weinstein. Más allá de los costos de los productos, en todos estos años ninguno cobró por su presencia en la mesa de los lunes. Lo hicieron por mera motivación.

ranking.label Los otros integrantes de la "mesa chica" de Lacalle 1 Juan Seré Director de la empresa de comercio exterior Jaume & Seré, amigo de Lacalle Pou y nexo con los empresarios. 2 Oscar Licandro Sociólogo, profesor en la Universidad Católica y, en el comando, encargado de los estudios cuantitativos. 3 Nicolás Martínez Jefe de campaña, mano derecha de Lacalle Herrera y luego de Lacalle Pou. 4 Daniel Supervielle Periodista, docente en la Universidad de Montevideo, asesor en comunicación corporativa. 5 Margarita Morales Encargada de la comunicación en redes sociales. 6 Alejandro Weinstein Psicólogo, locutor, encargado de la investigación cualitativa y de comportamientos. 7 Aparicio Ponce de León Periodista, encargado de la comunicación operativa y el manejo de prensa. 8 Roberto Lafluf Director de Avisa/IMC. Encargado de la dirección y realización publicitaria de la campaña. 9 10