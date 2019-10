Una campaña de Avon defiende la necesidad y el derecho de las mujeres a cuidar su salud

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Además de una cuestión de salud, las acciones para la detección temprana del cáncer de mama son un tema de derechos: bajo ese principio, en el mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, la Fundación Avon Global lanzó la campaña #ChequeátusPechos. Con esta, buscan promover el derecho de las mujeres de disponer de tiempo para cuidar su salud mamaria.



No se trata solo de recordar a las mujeres la importancia del chequeo médico, sino de ampliar a toda la sociedad la conciencia de acompañar y facilitar esa prevención.



En Uruguay, alrededor de 1.800 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama cada año. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la detección temprana sigue siendo la clave para mejorar los indicadores de supervivencia en esta patología: en otras palabras, es una acción que salva vidas.



"En Avon, a través de la Fundación Avon para Mujer, trabajamos los 365 días del año en concientizar a las mujeres acerca de su salud mamaria y de la importancia de los controles periódicos. Pero en octubre, como mes internacional de sensibilización sobre el Cáncer de Mama, reforzamos nuestros esfuerzos de trabajo en esta temática. Tal es así que lanzamos con mucho orgullo la Campaña #ChequeátusPechos en simultáneo para Uruguay, Chile y Argentina, tres mercados con improntas similares”, explicó Florencia Yanuzzio, directora ejecutiva de Fundación Avon.



La nueva campaña es protagonizada por las conductoras argentinas Maju y Vero Lozano y busca promover conversaciones sobre la salud de las mujeres. Al mismo tiempo, invita a toda la sociedad a tomar conciencia de que disponer del tiempo para cuidar la propia salud es un derecho de todas las personas. Al mismo tiempo, busca derribar mitos alrededor de esta enfermedad.



Los obstáculos que impiden a la mujer atender su salud a través de los chequeos son el tiempo y el miedo, indicó Yanuzzio. “El tiempo, en especial para la mujer que tiene una doble jornada laboral, en su trabajo y en la casa, y por eso el cuidado de su salud queda en el último lugar de sus prioridades. También el miedo, porque hay desinformación y mitos que es necesario derribar, pues llevan a la inacción”, añadió.

El control como derecho

Uruguay cuenta con la ley 17.242, que establece el derecho de la mujer a tomarse el día en su empleo para hacerse el chequeo. Por tal motivo, Avon se ha comprometido a apoyar a sus empleadas, brindando un esquema de trabajo flexible que permite a las asociadas tomarse el tiempo necesario para hacerse los estudios de salud.



Sin embargo, advierten que a nivel país desde lo formal a lo práctico a veces existe una brecha y no resulta fácil que en el trabajo le den el tiempo necesario.



Y no se agota en las cuestiones del empleo formal. La Fundación Avon recuerda que, en comparación con los hombres, las mujeres dedican de dos a diez veces más tiempo a cuidar en su casa a los niños, los ancianos y las personas enfermas, según el Informe sobre el desarrollo mundial 2012: igualdad de género en el desarrollo, del Banco Mundial.



La campaña invita a conversar el tema como un tema de derechos, pero no solo entre las mujeres sino en toda la sociedad. La Fundación apunta a que ingrese en las conversaciones de las familias para que se tome conciencia de la importancia de hacerse el chequeo. Y lo mismo a las organizaciones, para que nadie evite que la mujer pida el día para hacerse el control.



Tanto la campaña de violencia de género como la de lucha contra el cáncer de mama se llaman Promesas. "Este nombre fue escogido para reafirmar el compromiso de Avon por generar un cambio positivo en el mundo y en situaciones que afectan a la mujer", agregó.



La campaña se llevará a cabo en canales digitales, en redes de Avon y en algunos medios de relevancia en la región, como vías más adecuadas de llegar a la mujer. También se difundirá a través de las consejeras de Avon, “nuestras aliadas número uno” según enfatizó Yanuzzio. “Son nuestras voceras en toda esta campaña. Hemos creado un video fácil de compartir por Whatsapp con amigas, familiares y clientas, que está regalando un mensaje de vida y concientización”, dijo.



La responsabilidad de Avon es lograr el empoderamiento de la mujer en todas sus facetas. “Cuando una mujer se empodera y logra su independencia económica puede atender todos sus temas, incluyendo el cuidado de su salud”, concluyó la directora de la Fundación Avon.