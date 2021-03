Inmunidad de rebaño: para Salinas "vamos a estar más o menos seguros" en "primavera"

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, analizó el futuro sanitario del país y pronosticó que "la fecha en la que vamos a estar más o menos seguros, razonablemente bien, va a ser para la primavera" porque "vamos a tener una gran cantidad de inmunizados" contra el coronavirus.

"No pongo días ni mes. Es un horizonte la primavera. Cuando salió un informe británico que decía que Uruguay iba a tener inmunidad de rebaño en el 2022, yo lo desestimé de plano. No, vamos a ser de los primeros", indicó en diálogo con Búsqueda.

"Estuve hace unos días reunido con la bancada de diputados de la coalición en Maldonado. Y empecé a hablar del tema turismo. Hubo muchas quejas. Pero si nosotros nos preparamos bien, y estamos todos inmunizados, y además muy probablemente va a existir un pasaporte sanitario, vamos a estar en condiciones de abrir antes. Se va a reactivar porque va a haber una avidez por un destino turístico seguro. Porque la gente cuando venga acá va a decir Uruguay que va a tener inmunidad de rebaño", añadió.



El jerarca opinó que hay que "motivar" a los "intendentes de Rocha, de Canelones, de Montevideo, de Maldonado, de Colonia, el turismo termal".



"Si logramos trabajar bien ese aspecto, vamos a tener una gran afluencia, y antes de tiempo. Vamos a ser un destino turístico buscado, un destino seguro desde el punto de vista sanitario. Hay avidez por la marca Uruguay, por el Uruguay Natural. Tiene que ser una marca país. La persona que viene acá no viene a llevarse una enfermedad porque no vamos a tener una circulación viral. Hay que imaginar ese horizonte", expresó el jerarca.



Anoche arribaron al aeropuerto las 50.000 dosis de Pfizer desde Ámsterdam y ahora las autoridades preparan la logística para el traslado de las mismas a los más de 80 centros vacunatorios de todo el país. Desde mañana el gobierno comenzará a vacunar al personal de la salud priorizado: CTI, emergencias, blocks quirúrgicos e hisopadores. Hasta ayer ya había más de 27.000 personas anotadas para recibir la vacuna. Además, hay fecha estimada para el arribo de las 148.000 dosis de las vacunas de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, adquiridas mediante el fondo regional Covax. Llegaran en unos 90 días, informó a El País el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.

Salinas fue consultado sobre la decisión que el presidente Luis Lacalle Pou tomó en diciembre de cesar a Franco Alaggia, coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Ministerio de Salud Pública (MSP), luego de que este expresó a representantes de Pfizer que Uruguay no estaba interesado en adquirir sus vacunas.



"Yo no escribí ningún correo electrónico que le sacara preponderancia a Pfizer. No escribí nada. ¿Viste cómo es el tema militar, 'dar conocimiento a…?'. Tendría que haber dado conocimiento.