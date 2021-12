Infectólogo Julio Medina advirtió que ómicron comenzó a impactar en servicios esenciales de Londres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El infectólogo Julio Medina escribió en su cuenta de Twitter que la variante ómicron ya está alterando “el normal funcionamiento de la sociedad” en Londres. Este jueves, el experto había alertado que los sistemas de salud del hemisferio norte se preparan para “absorber nuevamente” el choque de la pandemia, y este viernes se extendió sobre el tema aludiendo a la situación de Gran Bretaña, que hoy registró un récord de más de 93.000 casos nuevos de COVID-19 en 24 horas, como informó AFP.

#Omicron comienza a impactar en servicios esenciales en Londres. Es así como el virus altera el normal funcionamiento de la sociedad. https://t.co/mB6PknyHqM — Dr. PhD. JULIO MEDINA (@Dr_Julio_Medina) December 17, 2021

En el tweet, Medina expresó que la variante ómicron “comienza a impactar en servicios esenciales en Londres” y referenció a un artículo de The Guardian sobre cientos de empleados que "dejaron de trabajar por enfermedad" en uno de los principales hospitales de la ciudad, Guy’s and St Thomas’ trust.



Según el medio británico, el hospital tuvo que cancelar casi todos sus servicios no esenciales y redistribuir su personal restante para cubrir el área de cuidados intensivos. A su vez, el número de sus pacientes con COVID-19 aumentó un tercio en la última semana, y el hospital se está preparando para "lo peor" en los próximos días.

El diario también informó que el aumento de contagios en la ciudad dejó a los servicios de bomberos y rescate con una escasez de personal "sin precedentes", ya que el 10% de los trabajadores se contagiaron con COVID-19 o se aislaron de manera voluntaria.



Reino Unido, que según el primer ministro Boris Johnson afronta un "tsunami" por la variante ómicron, es uno de los países más afectados por la pandemia, con 147.048 muertos hasta este viernes, reportó AFP.