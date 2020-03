Infectólogo dice que cuarentena es inevitable al analizar el comportamiento del virus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El médico infectólogo Eduardo Savio sostuvo que analizando el comportamiento que tiene el virus “tarde o temprano” va a tener que implementarse la cuarentena obligatoria.

No obstante afirmó que la medida no puede tomarse de un momento al otro, sino que hay que dejar que la gente se prepare: mencionó el caso de personas que quieran decidir traer a un familiar a su casa, así como la situación de los geriátricos y sus trabajadores, que deben organizarse.



Con respecto al plazo que debe tener la cuarentena, el experto opinó en Subrayado que 15 días no son suficientes. Explicó que debe ser más plazo para enlentecer el ritmo de contagio y dar tiempo al sistema de salud para prepararse.



“Hay medidas que deben tomarse progresivamente, para dar tiempo a las personas a organizar su vida”, afirmó el especialista.



Savio considera, por otra parte, que la medida de vigilar fuertemente las fronteras debió tomarse antes de este mes.



El infectólogo insistió en la necesidad de mantener el aislamiento social. También destacó la importancia de realizar test para obtener más diagnósticos.



También destacó la importancia de vacunarse contra la gripe, ya que si una persona está vacunada y presenta un estado gripal fuerte, puede ser sospechoso de tener coronavirus.



En el mismo sentido se pronunció el Sindicato Médico del Uruguay que solicitó formalmente al Poder Ejecutivo aplicar la cuarentena obligatoria como forma de contener los contagios.