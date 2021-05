"Indignación": químicos farmacéuticos y ex directorio de ASSE al cruce de dichos de Cipriani

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Integrantes del ex directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), liderado por el ex intendente frenteamplista de Canelones Marcos Carámbula, emitieron un comunicado en rechazo a las declaraciones del actual presidente del prestador estatal Leonardo Cipriani, titulado "el respeto necesario".

Durante una entrevista a El País, Cipriani expresó que pese a los concursos que se realizaron se contrató a médicos que no estaban calificados para los cargos. "Me encontré con personas no capacitadas dirigiendo hospitales", indicó el jerarca quien, tras ser consultado sobre si habían ingresado por concurso, afirmó: "Sí, concursos que, con el mayor de los respetos, no los podrían haber ganado. No eran médicos, no tenían capacidades en administración y tampoco eran licenciados en enfermería".



"Me encontré con una química farmacéutica dirigiendo un hospital. Yo aplaudo la idea de Marcos Carámbula, que empezó con la profesionalización, pero esto no se limita a hacer concursos. Nosotros elegimos profesionales de primer nivel…", agregó.

Al respecto, los integrantes del ex directorio aseguraron que al momento de culminar el período al frente de ASSE entregaron "toda la documentación" de su tarea prolongando inclusive su "responsabilidad en ese periodo de transición".



"Hoy, la implementación de concursos para la designación de directores en los Centros de Salud y otras dependencias, que fuera uno de nuestros compromisos asumidos frente al Senado en oportunidad de la aprobación unánime de nuestras venias y un tema de acuerdo entre el gobierno y la oposición de aquel momento, se cuestiona dura e infundadamente por parte del presidente de ASSE", expresaron.



En el comunicado se detalla que desde el primer concurso se establecieron "con claridad las bases, las condiciones, los proyectos y los compromisos de gestión".



Además aseguraron que para cada oportunidad se conformaron tribunales integrados por docentes representantes de la Universidad de la República, de la Facultad de Medicina, del Ministerio de Salud Pública, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina Nacional de Servicio Civil y por un delegado de los concursantes.



"Cuando se desvirtúan los resultados de los concursos, se subestima el valor de los concursantes que se presentaron adecuadamente con méritos, formación, su experiencia y proyectos. Cuando no fue así, los concursos fueron declarados desiertos", aseveraron.



"Asombro, preocupación e indignación"

Al respecto de las declaraciones de Cipriani también se pronunció la Asociación de Química y Farmacéutica del Uruguay, desde donde se manifestó "asombro, preocupación e indignación" por sus dichos.



"Usted como presidente de ASSE, expresa que un químico farmacéutico no podría ejercer la función de director de un hospital, en tanto sí puede

hacerlo un médico o un licenciado en Enfermería. Es inadmisible su aseveración, no se puede disminuir el alcance y capacidad de una

profesión de esta manera desde el desconocimiento y la descalificación", consideraron.



En la misma línea, agregaron: "Sus declaraciones ofenden a todo un colectivo de profesionales que se desempeñan en diferentes instituciones, en diferentes roles, incluidos muchos de ellos de alta dirección y gestión".



Desde la asociación consideraron que las declaraciones del presidente de ASSE "desconocen" que que los posgrados de Gestión de Sistemas de Salud están previstos no solo para médicos, licenciados en Enfermería, sino que tiene como alcance otros profesionales de la salud.



"Lamentamos profundamente sus declaraciones y esperamos esta nota motive su reflexión en lo que ha declarado en prensa", finalizaron.