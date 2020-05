Del hospital al hogar: cómo se recuperan los pacientes del coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniela Mingroni caminaba unos pasos y se cansaba. Tenía que sentarse, no podía con su vida. “Las energías se me iban, me faltaba el oxígeno y me tenía que conectar a la maquinita”, dice hoy Mingroni, una enfermera del hospital Pereira Rossell de 57 años que tuvo COVID-19. Y recuerda así cómo fueron los primeros días en su hogar en Paso Carrasco tras haber estado 12 días internada en un CTI.

Es una de las 506 personas que se han recuperado, según las cifras oficiales actualizadas hasta el viernes. Una pequeña parte de ese grupo estuvo internada, e incluso algunos como ella pasaron por el CTI. Son los pacientes más graves y en esos casos la vuelta a casa es más compleja.



Mingroni viajó en marzo al nordeste de Brasil. Tras pasar unos días de vacaciones en Arraial d'Ajuda, el miércoles 29 empezó con fiebre y le dolía todo el cuerpo. “Era como que me habían golpeado”, dice. Se duchó y tomó un analgésico. Pero no se le pasó. Dos días después fue a la emergencia y ya no salió. Encontraron que tenía insuficiencia respiratoria y una neumonía grave, aunque ella no se daba cuenta. “Yo pensaba que estaba así por el estado febril”, relata la mujer.

Pasó de la emergencia de Médica Uruguaya al CTI, sin escalas. Estuvo 12 días internada, siempre consciente, aunque al principio muy débil. Tal vez por su formación de enfermera, creía que era importante lograr que no llegaran a ponerle el respirador mecánico. “Al principio me dijeron que era mejor ponérmelo, pero yo luché y luché para que no me lo pusieran, para que no me conectaran”, cuenta Mingroni desde su hogar. “Yo sabía que eso era peor. Después que te lo conectan, es difícil volver atrás y puede tener secuelas”, agrega. Estuvieron a punto de intubarla pero al final no fue necesario.

Ella cuenta que al principio “era tanto el sufrimiento”, y tan molestas las punciones que le hacían, que casi baja los brazos. “Pero después me di cuenta que tenía que luchar y pensaba que todo iba a pasar”, dice. Ver a los médicos vestidos “como robots” y tener a la familia lejos la hacía sentir más aislada.



Los valores de sangre le daban muy mal al principio pero se estabilizaron al tercer día en cuidados intensivos. Le dieron antibióticos y también hidroxicloroquina, el medicamento contra la malaria que se ha usado en pacientes con COVID-19.

También tuvo asistencia permanente de oxígeno, con la que llego a su casa a partir del 20 de abril, ya con internación domiciliaria. Tenía a disposición un saturómetro para ir controlándose, pero de a poco logró sacarse el oxígeno y hoy se siente bien. Su mutualista no le volvió a hacer un test, pero ella lo hizo en forma privada y le dio negativo. “Tengo una nietita que vive el lado y teníamos miedo”, admite. El cansancio que sintió en los primeros días fue por la neumonía viral. “Se inflama el pulmón y repercute en la función respiratoria”, explica Martín Yandian, internista en Médica Uruguaya y profesor adjunto de la Clínica Médica A en el Hospital de Clínicas, quien siguió su caso.

“A ella le costó porque le pegó más fuerte en el pulmón. Otros pacientes se recuperan y el pulmón queda como nuevo”, dice el doctor. Mingroni quedó con secuelas que los médicos llaman atelectasia o fibrosis y la recuperación es lenta: se trata de insuficiencia respiratoria y falta de aire al mínimo esfuerzo. Ahora a Mingroni la controlan en forma telefónica y más adelante le harán estudios. “Quieren ver si mis pulmones quedaron bien, si se recuperaron”, dice ella.

Coronavirus. Foto: AFP

Yandian confirma que la idea es hacerle en setiembre estudios pulmonares funcionales y estudios de imagen para ver si las secuelas quedaron instaladas definitivamente o se resolvieron. “Ella se siente mejor, pero hay que ver si eso se acompaña de la resolución de las imágenes”, dice el médico.



La paciente pasa en su casa todo el día junto a su marido, aunque ahora la habilitaron a dar una vuelta manzana. Es su breve salida diaria.

Del living a la cocina.

Distinto es el caso de Mario Guerrero, un vendedor de productos congelados y dirigente de Goes de 49 años. Las caminatas son adentro de su casa, porque aún está con aislamiento. De hecho, se preparó un circuito de 15 metros que incluye el living, la entrada y la cocina y lo repite muchas veces por día. También hace fisioterapia.

Mario Guerrero estuvo 27 días en el CTI. Ya está en casa, aún en aislamiento junto a su esposa e hijo. Foto: El País

El 22 de marzo Guerrero empezó a quedarse sin aire tras unos días de fiebre y lo internaron. Estuvo 27 días en el CTI del Casmu, 20 de ellos intubado y en coma inducido, y siete consciente. Luego estuvo siete noches más en cuidados intermedios. Su historia fue contada por El País el 30 de abril pasado, cuatro días después de haber vuelto a su casa.



¿Cómo es su vida? Ya no depende del oxígeno. Lo visitan cada día, le sacan sangre y le realizan controles. “Tomo un combo de pastillas, inyectables y anticoagulantes”, dice él, aunque no recuerda bien qué. Sí menciona hierro y diuréticos. “Me siento cada vez mejor, ya me agito menos. Tengo pequeñas secuelas hasta que termine el tratamiento y reciba el alta”, afirma Guerrero desde su casa, que comparte con su esposa y su hijo, quien también estuvo internado. Entre esas secuelas, cuenta que al principio el respirador le cambió la voz. Hoy todavía tiene anemia y pequeños temblores.

Casa a casa.

Elisa Cabeza, asistente de la Cátedra de Enfermedad Infecciosas, trabaja en una mutualista y realiza las visitas a los pacientes que estuvieron internados. Explica que la recuperación del COVID-19 tiene dos grandes aspectos: lo orgánico y lo emocional.



Los médicos como Cabeza controlan que no empeoren los síntomas respiratorios, que los pacientes no tengan dolor al respirar y que no vuelvan a hacer fiebre, entre otros puntos. Están atentos a otros elementos de alarma, como sueño excesivo o confusión.

Pero lo emocional a veces excede a los médicos. Por eso en la institución en la que ella trabaja se conformó un equipo de psicología médica, que trabaja con los pacientes y también con las familias.



En las visitas Cabeza intenta bajar la ansiedad. “El desconocimiento de qué pasará y cómo sigue la evolución del enfermo es lo que genera más ansiedad en el paciente y en la familia”, indica. “Yo trato de despejar las dudas, eso es fundamental para disminuir el nivel de ansiedad”, afirma la doctora.

Pero después admite que es vital transmitir lo que sabe y al mismo tiempo también sus dudas. “Hay que hablar con los pacientes de la forma más sincera que uno pueda y utilizar palabras que las personas y sus familias entiendan”, dice. “Eso pasa con el COVID-19 y con cualquier patología”.

El testimonio de una doctora: "El miedo es llevar el virus a casa".

Por estos días la doctora Elisa Cabeza -quien trabaja en una mutualista de Montevideo- visita siete pacientes a los que les dieron el alta y tienen internación domiciliaria. Esos pacientes pueden estar clasificados como rojo (lo que significa que estuvieron en cuidados intensivos con COVID-19) o como amarillo (estuvieron solo en cuidados moderados). Pero también visita casos leves o sospechosos, a los que generalmente debe realizar el hisopado para ver si tienen el virus y los identifica por el color verde. Los pacientes que están en internación domiciliaria suelen recibir visitas cada 24, 48 o 72 horas, según la gravedad del caso y las comorbilidades.

Médicos revisan resultados de una tomografía. Foto: Reuters (Archivo)

En el primer grupo de pacientes, los del color rojo, en muchos casos estuvieron ventilados e intubados durante tiempo prolongado y han tenido complicaciones como infecciones, dice Cabeza.



Además, hay instituciones que tienen un protocolo de anticoagulación “porque se ha visto que el virus genera un estado inflamatorio y procoagulación”. Esto significa que se les da una inyección de anticoagulantes para evitar trombosis, “por el hecho de que están en sus casas, quietos y en reposo”, afirma la doctora.

¿Qué protección usa ella para hacer las visitas? Una sobretúnica, doble par de guantes, antiparras y tapaboca. Si va a hisopar, debe ponerse un tapaboca N95 o de alta densidad.



¿Le genera nervios o ansiedad visitar cada día pacientes con COVID-19? “En verdad a esta altura no, quizás los primeros días sí”, admite Cabeza, quien piensa que el miedo parte de la desinformación. “Con esta u otras patologías una vez que uno lee y se informa, usa bien los protocolos de cómo ponerse o sacarse el equipo de protección, lo cual es muy importante, y el miedo se va”.



Además, la doctora tiene 32 años y por lo tanto sabe que no es población de riesgo, por lo cual tiene pocas chances de hacer una evolución grave si se enferma.

“Si curso un COVID-19 probablemente será uno leve. Veo pacientes todos los días y te das cuenta que los que se complican son los que tienen patologías de base o enfermedades pulmonares previas”, opina Cabeza.



Su miedo mayor es tener que estar aislada por 14 días o más y no poder trabajar, cuenta. “Y el otro miedo que tenemos la mayoría es llevar el virus a nuestras casas, sobre todo los que tenemos adultos mayores en la familia”, admite la doctora.