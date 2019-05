Hipertensión: la “asesina silenciosa” que ataca a 1 de cada 3 uruguayos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La hipertensión arterial (HTA) es el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares, que constituyen la primera causa de muerte en el mundo. Más de la mitad de las personas hipertensas no han sido aún diagnosticadas, por lo que detectar esta patología a tiempo con el fin de tratarla es crucial.



No obstante, esto no es tarea sencilla. Se la conoce con el nombre de “asesina silenciosa”, pues provoca un deterioro muy importante en las arterias principales del cuerpo afectando diferentes órganos, sin que la persona tenga algún síntoma.



De hecho, esta enfermedad crónica ––en la mayoría de los casos no tiene cura pero sí tratamiento y control- es el mayor factor de riesgo de males vasculares a nivel del corazón, riñón y cerebro que aumenta su incidencia con la edad.



En concreto, el Ministerio de Salud Pública indica que en Uruguay 1 de cada 3 personas es hipertensa, específicamente el 38% de la población. Todavía queda por diagnosticar un 60% de personas que padecen la enfermedad, pero aún no lo saben.



Si se desglosa por edad, se podría establecer que 3 de cada 10 uruguayos de 15 a 64 años tiene HTA y 6 de cada 10 de entre 55 y 64 años, según datos aportados por la 2ª Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles 2013.



En mayo, se celebra a nivel mundial el Mes de la Medición de la Presión Arterial, que en el país lidera la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular y la Unidad de HTA del Hospital de Clínicas de la UDELAR.



Las especialistas en el tema Carmen Batlle – cardióloga y miembro del Comité de Hipertensión de la Sociedad Uruguaya de Cardiología- y Adriana Picasso –licenciada en Nutrición y asesora nutricional en Conaprole- detallan las principales aristas de esta enfermedad y cómo prevenirla.

HTA Qué es y cómo detectarla

En primer lugar es importante entender qué es la HTA. Se trata de una enfermedad crónica caracterizada por el hallazgo de cifras de presión arterial iguales o mayores a 140/90 mmHg en varias tomas, en determinadas condiciones, definió Batlle.



Esta enfermedad tiene la particularidad de que generalmente no presenta síntomas. Se puede hallar en un control o en una consulta por otra molestia y se manifiesta a través del daño de los que se denominan órganos blancos, como por ejemplo insuficiencia renal, infarto de miocardio o por síntomas inespecíficos como cefaleas persistentes, zumbidos en los oídos, sangrados nasales, entre otros, comentó la cardióloga.

“Tomarse la presión arterial es la única y primera estrategia para controlar y prevenir la HTA”, dice la experta Adriana Picasso.

El diagnóstico se hace con la toma de presión arterial en la consulta o, en algunos casos, a través del monitoreo domiciliario de la Presión Arterial por el mismo paciente o con el estudio MAPA. Por tal motivo, en esta misma línea, Picasso afirmó que “tomarse la presión arterial es la única y primera estrategia para controlar y prevenir la HTA”.

Apostar a una vida saludable

Algunas personas son más propensas a desarrollar esta enfermedad tal como es el caso de quienes tengan familiares hipertensos, los diabéticos, fumadores, sedentarios, obesos, individuos con estrés, consumidores frecuentes de alcohol, de alimentación inadecuada y portadores de apnea obstructiva del sueño.



Para evitarlo, se debe practicar un estilo de vida saludable que incluya una alimentación cardioprotectora, con control en el consumo de sal, grasas, calorías y alcohol. Asimismo, es de gran importancia la realización de cualquier ejercicio físico al menos tres veces por semana durante una hora o 150 minutos semanales, puntualizó Picasso.



“Es recomendable además que la persona logre alcanzar y mantener un peso adecuado, ya que los kilos de más provocan presión elevada. Bajando un 10% del peso total ya se comienzan a observar mejorías en los valores de presión arterial”, aseguró.



Respecto a la alimentación y como forma de prevenir la HTA, la especialista sugiere una ingesta máxima de 5 gr por día de sal, lo que equivale a una cucharadita. En caso de que la persona ya tenga HTA, se recomienda evitarla por completo y utilizar hierbas, condimentos, jugo de limón o vinagre para realzar el sabor de las comidas (ver cuadros con más información en la versión web). Asimismo, moderar el consumo de alcohol.



Por otra parte, es beneficioso comer verduras y frutas, ya que la presencia del mineral “potasio” en estos alimentos es fundamental para evitar que la presión se eleve. El chocolate de 80% o 90% cacao posee flavonoides que aumentan la elasticidad de las arterias disminuyendo la HTA. Elegir carnes rojas magras, evitar la piel de pollo y comer pescados, idealmente grasos y de agua fría como el salmón, pez espada, atún por su contenido de ácidos grasos Omega 3.

Lácteos y omega 3 Los aliados

Lácteos y Omega 3 son dos importantes aliados. Por un lado, la ingesta de tres porciones de lácteos por día contribuye en el control de la presión arterial, pues el calcio lácteo actúa a nivel de la pared de las arterias favoreciendo su elasticidad. De esta manera, facilita que la presión arterial se encuentre entre valores normales.



En este punto, Picasso recomendó consumir las versiones descremadas tanto en leches como en yogures y quesos magros sin sal agregada.

Por otra parte, el Omega 3 puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ya que mejoran la presión arterial y disminuyen los niveles de colesterol y triglicéridos.



El consumo diario de lácteos y Omega 3 son dos aliados que contribuyen a mejorar la presión arterial.

“Los ácidos grasos omega 3 son una serie de sustancias grasas que no pueden ser sintetizadas por el organismo y que se deben incorporan a él, a través de la alimentación; son ácidos grasos esenciales, indispensables para el buen funcionamiento del cuerpo”, explicó la nutricionista.



Se encuentran en pescados y frutos de mar, semillas de lino, aceite de soja, nueces y avellanas.



En esta línea, Conaprole elabora la leche con Omega 3 de origen marino. Se utiliza el Omega 3 microencapsulado, para que no tenga aroma ni sabor a pescado. Se recomienda un consumo de dos vasos por día para obtener los beneficios de estos Omega 3, detalló Picasso.



Otro de los productos recomendados es Lowcol, el primer yogur uruguayo con esteroles vegetales que contribuye en la disminución del colesterol en la sangre. El consumo de un vaso de Lowcol por día durante tres semanas, favorece un descenso en un 15% del LDL colesterol, dentro de una alimentación saludable.



Este 17 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Arterial y las especialistas recomiendan que tanto niños, adolescentes y adultos se controlen para prevenir la enfermedad. “En caso de detectar HTA, consultar a su médico y comenzar a realizar cambios tanto en la alimentación como en el ejercicio para evitar males mayores, que con el tiempo sin duda van a ir apareciendo”, recomendó Picasso.



Por su parte, Batlle invitó a todos a conocer sus números. “A ser artífices de su propia salud, porque a nivel médico podemos ser expertos en la patología pero quién es experto en su propia enfermedad es el paciente”, concluyó.