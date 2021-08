Hay unas 27.000 cirugías de coordinación atrasadas, según relevamiento de la Junasa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, informó este miércoles en su cuenta de Twitter que fue "culminado el relevamiento realizado por la Junasa de las cirugías de coordinación, de prestadores públicos y privados". Y de allí surge que "hay 12.157 dentro del plazo autorizado de 180 días", mientras que otras "15.318 exceden los 180 días" y que, de ellas, "3.389 corresponden a ASSE".

Más temprano, Salinas había estimado que había entre 25.000 y 30.000 cirugías atrasadas, aunque enfatizó que la puesta a punto “va a ser rápida”.



Además, destacó que la campaña de vacunación y el descenso de casos permite que hoy el país esté "en una situación diferente” y exhortó a toda la ciudadanía a que “concurran a los centros, sobre todo por el control de las enfermedades no transmisibles”, ya que hoy en día “son muy seguros y la enorme mayoría de los profesionales están inmunizados”.



Como informó El País, la meta del MSP es que para febrero de 2022 se llegue a la situación anterior a la pandemia, es decir: que se realicen las cirugías oncológicas y urgentes dentro de los 30 días a partir del diagnóstico, y las operaciones coordinadas (es decir, no urgentes) dentro de los 180 días.



El 29 de junio el Ministerio emitió una ordenanza que indica que en la medida en que la actual situación epidemiológica es favorable, se da inicio al Plan de Normalización de la Atención Médica, que incrementa la accesibilidad de los usuarios a las consultas médicas presenciales y da reinicio a la coordinación de cirugías electivas no urgentes para ser realizadas a partir de agosto.

La norma establece también que desde el 10 de agosto y cada 30 días las instituciones médicas deben presentar, por declaración jurada, la cantidad de personas para cirugía coordinada.