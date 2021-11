Hay 0 casos graves por los brotes de COVID-19 en el interior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante toda la semana pasada las cifras de coronavirus reportadas por el Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) aumentaron particularmente en algunos departamentos del interior, principalmente en Lavalleja, Tacuarembó y recientemente en Florida. También hubo una pequeña suba en los casos de COVID-19 en Colonia y Maldonado. Sin embargo, aunque los casos diarios y activos allí aumentaron significativamente con respecto a semanas anteriores, en todas las localidades hoy se ve la misma tendencia: no hay pacientes graves por la infección.

Actualmente, Lavalleja se encuentra pintado de naranja, pero estuvo en rojo durante los últimos cuatro días según la escala que utiliza el Índice de Harvard. Florida y Tacuarembó también están en naranja. De todas maneras, según supo El País, en ninguno de estos departamentos hay pacientes en cuidados intensivos a causa de los brotes recientes.



La clasificación de Harvard fue hecha antes de que hubiera presencia de vacunas, cuando el virus circulaba y a partir de esto aumentaban los positivos y se podía estimar cuántos entrarían en CTI y cuántos morirían. En este sentido, la matemática María Inés Fariello dijo a El País ayer que la escala “tiene la ventaja de que es simple, pero habría que volver a analizarlo y modificar las franjas (que cambian de un color a otro)”.

Consultado sobre la ausencia de pacientes graves en departamentos con contagios aumentados, el virólogo Santiago Mirazo dijo a El País que es cierto que las vacunas contra el COVID-19 no evitan el contagio y por eso, a pesar de estar vacunado, uno puede infectarse porque “no son completamente efectivas” en esa dimensión.



Sin embargo, Mirazo destacó: “Lo que está ocurriendo hoy es exactamente lo que se predijo que ocurriría cuando se avanzara en la vacunación, y es la reducción drástica de muertes y hospitalizaciones. Los datos que vemos ahora demuestran de forma contundente el rol que ha jugado la vacunación en nuestro país, construyendo ese muro inmunitario que protege aun a los que equivocadamente han decidido no vacunarse, al bajar la circulación viral”.

En este sentido, el científico destacó que tal como está pasando en algunos departamentos, “el virus seguirá circulando en la población en esta nueva etapa con brotes periódicos” que “no van a reflejarse en un aumento proporcional en los fallecimientos o ingresos a CTI”.



Por su parte, el director departamental de Salud de Tacuarembó, Juan Motta, dijo a El País que “hay una diferencia notoria” en cuanto a lo que pasó con la variante p.1 en el departamento “porque en ese momento se produjo una sobrecarga del sistema sanitario por no estar vacunados”. “Ahora tenemos la Delta, que es incluso más contagiosa, pero el escenario es otro y no ha movido la aguja en lo que es la internación. Se nota claramente la efectividad (de las vacunas)”, explicó Motta y subrayó: “Es el día y la noche”.

En Tacuarembó la trazabilidad de los casos positivos y sus contactos está hecha en un 100%, según dijo el jerarca, y el aumento en los contagios se dio a partir de un brote en un local bailable que ya fue sancionado por la intendencia por no cumplir con los protocolos dispuestos por el Ministerio de Salud Pública (MSP). A causa de ese brote hay un total de 20 casos positivos y unas 400 personas en cuarentena preventiva. Además, el Centro Coordinador de Emergencia (Cecoed) resolvió clausurar momentáneamente el local.



En el caso de Florida, hay dos brotes claramente identificados geográficamente: uno en Sarandí Grande, con 24 casos activos, y el otro en la localidad de Nico Pérez donde hay 39 personas con la enfermedad, según informó a El País el intendente interino de Florida, Marcos Pérez. El jerarca dijo que a pesar de que no hay casos graves, sí es cierto que el virus atacó a personas no vacunadas -como los niños- y “casualmente los familiares que dieron positivo también son no vacunados”.

Lavalleja es el departamento con el Índice de Harvard más alto, con 24,6 casos cada 100.000 habitantes. De todas maneras, el director departamental de Salud, Guillermo Riccetto, dijo a El País que la situación “ahora está un poco más controlada” que la semana pasada. “Todavía seguimos teniendo algunos positivos por los brotes que ya teníamos, y si bien aumenta el número total de casos activos, bajó la cantidad de positivos por día y esperamos que se mantenga esta tendencia”, explicó Riccetto. A pesar de que en Lavalleja no hay pacientes en CTI, sí hay dos casos positivos que fueron internados en sala por tener dificultades respiratorias. Riccetto dijo que se desconoce si se trata de personas vacunadas o no.

Lavalleja: el 74% de los infectados no se vacunó El departamento de Lavalleja protagonizó la semana pasada una serie de brotes de COVID-19 que, en parte, generaron un aumento en la cantidad de casos totales del país y hubo varios días en que los casos diarios superaron los 250. El intendente de Lavalleja, Mario García, dijo a El País que del total de personas que están cursando la enfermedad en el departamento el 74% no está vacunado contra el virus. En ese porcentaje están incluidos los menores de 12 años, que son el 47% del total. “Seguimos haciendo el seguimiento correspondiente y con los datos podemos decir que es importante que la gente se siga vacunando”, sostuvo García.