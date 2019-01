Hantavirus en Argentina activa todos los controles

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

La localidad de Epuyén que pertenece al departamento de Cushamen de la provincia de Chubut es noticia todos los días en la prensa argentina por un brote de hantavirus que ya se cobró la vida de diez personas y dejó a más de 100 en cuarentena.

La situación puso en alerta esta semana a las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) que ya decidieron activar todos los protocolos sanitarios para evitar que se registren casos como los de Argentina en Uruguay. Además, dieron aviso a todos los médicos del país sobre la "obligatoriedad de notificar" a la cartera cualquier caso sospechoso. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, para la que no existe vacuna ni tratamiento específico.

Según informaron en el MSP a El País, el tipo de cepa que se registró en Argentina es muy distinto al que año a año se detecta en Uruguay dado que se transmite de persona a persona y no estrictamente a través de las heces, orina y saliva de los roedores silvestres a un humano como ha ocurrido históricamente en el país.

El ministerio emitió un boletín sanitario ayer en el que señaló que tras analizar una serie de muestras de personas contagiadas, el Departamento de Laboratorios de Salud Pública, no identificó casos asociados a transmisión entre humanos y sí entre roedores. Como primera medida de prevención, el MSP realizó una serie de recomendaciones a la población y definió seguir de cerca la situación. Además, informó que en 2018 se identificó un incremento en el número de casos de hantavirus. El año pasado hubo 22 personas contagiadas, en 2017, 18 y en 2016, 11 afectados. En los primeros días de este año, no se han registrado casos de hantavirus, agregó la secretaría de Estado. En 2018 murieron 6 personas por esta enfermedad.

Medidas.

Según supo El País, el MSP definió "alertar al equipo de salud de la situación actual con respecto al comportamiento del evento y recordar la obligatoriedad de la notificación de todo caso sospechoso". Por otro lado, decidió "realizar campañas de información para minimizar los riesgos de exposición" y para "capacitar al cuerpo médico de las unidades de cuidados intensivos en el manejo de pacientes graves con enfermedad por hantavirus".

Además, realizará una nueva caracterización de la población de roedores y de los genotipos del virus circulante y continuará con las coordinaciones implementadas para la ejecución de las medidas de control ambiental que surjan de todas las investigaciones.

Argentina.

Mientras tanto, en Argentina, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social informó que en los últimos cinco años, reportó un promedio de 100 casos anuales en todo el país. En tanto, por el brote de hantavirus en Epuyén, se registran al día de hoy 28 casos, 10 fallecidos y 100 personas en aislamiento.

El país presenta cuatro regiones endémicas en las cuales circulan distintos genotipos de virus hanta: Norte: Salta, Jujuy (Andes Orán, Andes Bermejo y Laguna Negra); Centro: Buenos Aires, Santa Fe, y Entre Ríos ; Noreste: Misiones y Sur: Neuquén, Río Negro y Chubut . Las provincias de Buenos Aires, Salta y Jujuy son históricamente las que reportaron la mayor frecuencia de casos.

Los casos locales.

En Uruguay, el primer caso registrado de hantavirus se produjo en 1997. La mayor proporción de casos confirmados proceden de los departamentos de Montevideo, Canelones y San José, mientras que la tasa de incidencia más elevada se registra en los departamentos de San José y Colonia. En marzo del año pasado, Salud Pública tuvo que aislar al "Museo Paleontológico Alejandro Berro" del Castillo Mauá en Mercedes, Soriano, luego de que una funcionaria fuera internada en el hospital de esa ciudad al confirmarse que había sido contagiada con la enfermedad. En enero de ese mismo año, las autoridades confirmaron hantavirus a una mujer de 28 años que murió en Canelones. La mujer de profesión técnica forestal falleció como consecuencia de un cuadro clínico muy similar al que produce el hantavirus, según habían confirmado en un principio a El País. La joven fue internada en un sanatorio local y tras constatarse su fallecimiento, fue el mismo prestador de salud quien enteró a las autoridades de salud de la situación.

La enfermedad produce fiebre, mialgias intensas, astenia, cefalea y en ocasiones un cuadro gastroentérico, y evoluciona (en algunos casos) rápidamente a una fase cardiopulmonar con distress respiratorio y severas alteraciones hemodinámicas.

La infección humana ocurre fundamentalmente, por la inhalación de aerosoles que contienen secreciones o excreciones de roedores que fueron infectados.

¿Cómo prevenir la enfermedad? El MSP recomienda no manipular los roedores capturados o muertos sin medidas de precaución y en caso de ingresar a una habitación que permaneció mucho tiempo cerrada, utilizar medidas de protección personal (guantes y tapabocas) o ventilar el lugar por lo menos por 30 minutos antes de ingresar. Pide abrir puertas y ventanas o humedecer todas las superficies con agua e hipoclorito de sodio (en concentración al 1%), dejar actuar y luego barrer y no pasar la escoba sobre las superficies secas.

"En Uruguay la cepa del virus es distinta"

El ministro interino de Salud Pública, Jorge Quian, señaló que "en nuestro país la cepa del virus es distinta y no tendría transmisión interhumana". El médico dijo a Subrayado que la cepa de hantavirus detectada en Argentina tiene "una letalidad de casi el 30 o 40%, pero esa no es la situación en nuestro país, en nuestro país todos los años hay casos de hantavirus, el año pasado hubo 22 casos denunciados pero fueron casos individuales, no epidémicos y se contagian a través de las secreciones de los ratones de cola larga", apuntó. Salud Pública informó ayer que el hantavirosis es una enfermedad que se transmite de los animales a los hombres (enfermedad zoonótica), causada por el denominado virus hanta. Se presenta con fiebre, dolores musculares, cansancio, dolores de cabeza y en ocasiones náuseas y vómitos. En algunos casos puede evolucionar rápidamente a una fase grave con dificultades para respirar. El virus se encuentra en heces, orina y saliva de los roedores silvestres y cuando estos productos se secan, el virus permanece en el polvo del ambiente y vuelve al aire en forma de aerosol al mover el polvo, siendo inhalado por las personas. En los roedores silvestres el hantavirus produce una infección crónica que no presenta síntomas y que no es letal, por lo que son portadores toda la vida.