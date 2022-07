Habilitarán importación de 15 medicamentos; Salinas aseguró que "no habrá faltante"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Según informó este lunes en rueda de prensa el ministro de Salud, Daniel Salinas, su cartera habilitará la importación de 15 medicamentos en los que se están registrando problemas de stock. Esta semana habrá una reunión por el tema, dijo.

El Ministerio relevó una lista inicial de unos 100 medicamentos y se ha constatado que en una quincena hay problemas. De ellos se habilitará la compra al exterior. "No va a haber faltante de medicamentos", dijo Salinas, según consignó Subrayado.



El ministro aseguró que, pese a los problemas que se han registrado con los medicamentos, no se registró un quiebre de stock. "Estamos con un seguimiento estrecho del tema y hemos hecho todo lo posible para que no haya desabastecimiento, en circunstancias particulares que se dan por el incendio del laboratorio Fármaco y el tema de las materias primas en lejano oriente", explicó.

"Hay que ver que los medicamentos son más de 4.500 y estamos hablando de 15 productos, que además tienen elementos de sustitución", apuntó.



Según informó El País este domingo, el impacto de la falta de medicamentos en Uruguay se ve en la atención de pacientes pediátricos. En ese caso, la ausencia se da principalmente en sueros y fármacos inyectables, según explicó el director del Hospital Pediátrico Pereira Rossell, Álvaro Galiana.