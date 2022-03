Gremios de la salud están con el "SÍ" pese a que no se toca lo sanitario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace casi una semana, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Pit-Cnt convocó a un paro general de 24 horas para movilizarse a favor del "SÍ" a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que se somete a referéndum el próximo 27 de marzo.

Uno de los servicios afectados fue la salud, debido a que los gremios tanto de las instituciones privadas como del sector público decidieron adherir. Sin embargo, dentro de los artículos que se pretenden derogar, ninguno se refiere a cuestiones sanitarias. Eso, para Jorge Bermúdez, presidente de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) “no tiene nada que ver” con que los sindicatos hayan parado.



“Esta es una posición que tomamos como parte de la clase trabajadora, no como trabajadores de la salud. El movimiento sindical uruguayo es clasista, no corporativista, y por eso adherir no depende del sector de trabajo específico”, indicó Bermúdez.

Más allá de que ninguno de los artículos incluidos en el referéndum refiere a la salud, el presidente de la FUS cree que es “deber y tarea” del gremio “convencer a todos los trabajadores del área que votaron al gobierno” que “la coalición multicolor tiene intenciones contrarias a sus intereses”.



Un ejemplo de esto, según Bermúdez, es lo que ocurrió con el cierre de la mutualista Casa de Galicia en los últimos meses. Incluso la FUS organizó una manifestación en favor de la papeleta rosada el pasado 22 de febrero.



En el mismo sentido, el directivo de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP), Gustavo Gianre, sostuvo que el gremio de los trabajadores de ASSE “se suma a la reivindicación” que hace la central sindical y por eso milita por el Sí.

“Hay artículos que nos afectan como trabajadores, a pesar de que no específicamente como personal de la salud”, admitió. De todas maneras, Gianre aclaró que “la LUC no es 100% buena ni 100% mala” en referencia al artículo 16, que considera un agravante las agresiones a personal de la salud, educación y transporte cometidas en el ámbito laboral. Gianre dijo que ese aspecto “es celebrado” por los sindicatos de la salud y no es uno de los 135 que se pretenden derogar, por lo tanto, el dirigente sindical remarcó: “Celebrarlo no quiere decir que votemos por el 'NO'”.



Por su parte, Bermúdez hizo hincapié en que durante la pandemia del covid-19 “cientos de familias se alimentaron gracias a las ollas populares, mientras las clases dominantes se beneficiaron más que nunca. Además, sostuvo que en su opinión “el gobierno puso en marcha un programa antipopular”.



Para Gianre, como representante de los funcionarios de la salud pública, el vínculo con la dirección de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y con el resto del gobierno es “bueno” y “se han logrado cosas importantes, pero eso no es suficiente”.